Yeni cephe Meclis'te

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP’de başlayan liderlik krizinde gözler bu kez TBMM grubuna çevrildi. Özgür Özel’in parti tabanında oluşturduğu “direniş” görüntüsü, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimleri harekete geçirdi. Özel’in CHP TBMM Grup Başkanı seçildiği toplantının yenilenmesi talebiyle TBMM Başkanlığı’na dilekçe verildi. Başvuruda, grup toplantısının Meclis İçtüzüğü’ne ve şekil şartlarına uygun yapılmadığı savunularak seçimin en kısa sürede yeniden gerçekleştirilmesi istendi. Talebin kabul edilmesi hâlinde Özel, CHP TBMM Grup Başkanlığı makamını da kaybedecek. CHP kulislerinde bu girişim, parti içindeki güç mücadelesinin artık yalnızca genel merkezde değil, Meclis grubu üzerinden de yürütüleceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

SEÇİM TBMM’DE GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ

Ancak bu girişimin hukuken ve siyaseten gerçekleşmeme olasılığı da bulunuyor. Kılıçdaroğlu ve ekibi, CHP Grup İç Yönetmeliği’nin 58’inci maddesinin 2’nci bendinin parti grubunun “yasama organında çalışmasını” zorunlu kıldığını savunarak, seçimin TBMM’de gerçekleştirilmediği gerekçesiyle geçersiz sayılmasını talep edecek. Hukuki açıdan yalnızca “şekil şartı eksikliği” iddiasıyla Özgür Özel’in grup başkanlığının doğrudan düşürülmesi kolay görünmüyor.

YETKİSİZLİK İDDİASI

Çünkü TBMM Başkanlığı, siyasi partilerin iç tartışmalarında genellikle taraf olmuyor ve resmî bildirimleri esas alıyor. Ancak Kılıçdaroğlu tarafı, “Özel’in grup başkanlığı seçimi yetkisiz yönetim tarafından yapıldı” tezini işletirse, Meclis Başkanlığı’ndan yeni bir grup seçimi talep edebilir. Bu durumda süreç, siyasi ve hukuki bir tartışmaya dönüşebilir.





Hukuken ne olur?

CHP Tüzüğü ve TBMM İçtüzüğü birlikte değerlendirildiğinde, Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için TBMM Grup Başkanı olması mümkün değil. CHP Tüzüğü’nün 59’uncu maddesine göre genel başkan milletvekili değilse grup başkanı, CHP milletvekilleri arasından seçiliyor. Bu nedenle mahkeme kararı sonrası Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan kabul edilmesi hâlinde bile grup başkanlığı otomatik olarak ona geçmiyor. Böyle bir durumda CHP grubunun yeniden toplanarak kendi içinden bir isim belirlemesi gerekiyor. Özgür Özel ise milletvekili olduğu için yeniden yapılacak olası bir seçimde tekrar aday olabiliyor. Bu nedenle tartışma, “Özel’in grup başkanlığı otomatik düştü” noktasından çok, mevcut seçimin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı ve parti adına kimin işlem tesis ettiği ekseninde yürütülüyor.





Grup başkanlığı ne anlama geliyor?

TBMM’de 20 ve üzeri milletvekili ile temsil edilen siyasi partilerin yapısına “Meclis Grubu” deniliyor. Meclis İçtüzüğü’ne göre siyasi partilerin genel başkanı doğrudan grup başkanı oluyor. Ancak genel başkan milletvekili değilse grup başkanlığı, Meclis Grubu içinde yapılan seçimle belirleniyor. Grup başkanı ise partinin Meclis’teki siyasi çizgisini belirleyen, grup toplantılarını yöneten ve yasama stratejisini koordine eden en üst isim olarak görev yapıyor. CHP Tüzüğü’ne göre genel başkan milletvekili ise otomatik olarak TBMM Grup Başkanı oluyor. Ancak genel başkan milletvekili değilse grup başkanı, CHP milletvekilleri arasından seçimle belirleniyor. Öte yandan genel başkanların grup başkanlarını görevden alma yetkisi de bulunmuyor.





Yetki Genel Merkez'de değil

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP TBMM Grup Yönetmeliği’ne göre grup toplantısını düzenleme yetkisinin genel başkanlık makamında değil, Grup Başkanlık Divanı’nda olduğunu söyledi. Emir, yönetmeliğin TBMM İçtüzüğü ile bağlantılı olduğunu belirterek, Meclis çalışmaları sürerken her hafta bir kez grup toplantısı yapılmasının esas olduğunu ifade etti.



