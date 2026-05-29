CHP toplanamıyor! PM'nin tarihi belirsiz

CHP’de mahkeme kararı sonrası başlayan yönetim krizinde gözler Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrilirken, toplanma tarihinin netleşmediği bildirildi. CHP Genel Merkezi’nden yapılan bilgilendirmede, PM üyelerinin görevlendirilmesine ilişkin yazının henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ edilmediği belirtilerek PM’nin toplanma tarihinin netleşmediği duyuruldu. Açıklamada, “Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle Parti Meclisi'nin toplanma tarihi belirlenememiştir” denildi.

KILIÇDAROĞLU AZINLIKTA

1 Haziran’da yapılacağı belirtilen kritik toplantının ertelenmesinde PM’deki güç dengelerinin etkili olduğu iddia ediliyor. Ankara kulislerinde, mahkeme kararıyla göreve iade edilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin, PM’de çoğunluğun Özgür Özel’e yakın isimlerde olması nedeniyle toplantıya mesafeli yaklaştığı yorumları yapılmaya başlandı. Ankara kulislerinde, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin PM’de çoğunluğun Özgür Özel’e yakın üyelerde olduğu değerlendirmesi nedeniyle toplantıya mesafeli yaklaştığı konuşuluyor. Parti içinde bazı isimler, mevcut tabloyla yapılacak bir PM toplantısının yönetim krizini daha da büyüteceğini savunurken, Kılıçdaroğlu’nun PM’yi toplamadan doğrudan MYK belirlemesi ihtimali de tartışılıyor.

GRUBUN KARŞISINA ÇIKAMAZ

Ancak bu senaryoya itirazlar da var. Kılıçdaroğlu’na yakın bazı partililer, “PM’yi toplamadan MYK seçerse, ertesi gün Meclis Grubu’nun karşısına da çıkamaz” değerlendirmesi yaparak, grup desteği olmadan atılacak adımların yeni bir meşruiyet tartışması yaratabileceğini dile getiriyor. Kılıçdaroğlu’nun bu kararının ardından CHP TBMM Grubu’nda konuşma yapmasının da zorlaştığı ifade edildi. Özel’in 95 vekilin oyuyla grup başkanı seçilmesinden sonra PM’nin toplantıya çağrılamaması, “Kılıçdaroğlu’nun manevra alanı daralıyor” yorumlarını da beraberinde getirdi.

ÖZEL İLK PM’DE KURULTAY İSTİYOR

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel’e yakın kanadın ise yapılacak ilk PM toplantısında olağanüstü kurultay talebini gündeme taşımaya hazırlandığı belirtiliyor. Parti içinde yaşanan güç mücadelesi sürerken gözler, Kemal Kılıçdaroğlu’nun PM ve MYK konusunda nasıl bir yol haritası izleyeceğine çevrildi.





Özel’in usulsüzlüklerini açıklayacak

CHP’de gözler Kurban Bayramı’nın son gününde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapacağı konuşmaya çevrildi. Kılıçdaroğlu’nun “bilmediğiniz gerçekler” tanımlamasıyla duyurduğu konuşmanın detayları sızmaya başladı. Kılıçdaroğlu’nun Özel’in usulsüzlüklerini açıklayacağı bildirildi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, eski CHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile birlikte partinin mali kayıtlarını bizzat incelemeye aldı. Her iki ismin de hesap uzmanı kökenli olması dikkat çekiyor. İncelemelerin, mevcut yönetimden teslim alınan kayıtlar üzerinden geriye dönük olarak sürdürüldüğü ifade ediliyor. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre yapılan ilk incelemelerde “bir dizi usulsüz harcama” tespit edildi.





CHP Grubu’na ‘Toplantı yok’ yazısı

Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla CHP milletvekillerine gönderilen yazıda, TBMM CHP Grup Genel Kurulu’nun tarihine ilişkin oluşan belirsizliğe dikkat çekildi. Yazıda, “Talimatım gereği gerekli bilgilendirmeler yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır” ifadeleri kullanıldı. Söz konusu yazı, Özgür Özel cephesinin grup başkanlığı ve grup yönetimine ilişkin adım hazırlıkları yaptığı tartışmalarının ortasında geldi.



