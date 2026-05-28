CHP Parti Meclisi 1 Haziran'da toplanamayacak

11:24 28/05/2026, Perşembe
CHP’de “mutlak butlan” tartışmaları sürerken PM toplantısı ertelendi.
CHP Parti Meclisi’nin (PM) 1 Haziran’da yapılacağı duyurulan toplantısı, resmi tebligatların tamamlanmaması nedeniyle ertelendi. CHP’den yapılan açıklamada, PM toplantı tarihinin tebliğ sürecinin tamamlanmasının ardından Genel Başkan tarafından yeniden belirleneceği ifade edildi.

CHP’de “mutlak butlan” tartışmasının ardından devam eden siyasi gerilim sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olarak gerçekleştirmesi beklenen ilk Parti Meclisi toplantısında erteleme kararı alındı.

CHP Genel Merkezi'nden açıklama

CHP, Parti Meclisinin (PM) toplanma tarihinin, üyelere tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirleneceğini duyurdu.

Partiden, daha önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 1 Haziran'da yapılacağı bildirilen PM toplantısının tarihine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PM üyelerinin, görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle PM'nin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirlenecek PM toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır"

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 30 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi önünde düzenlenecek “Halk Buluşması” programında vatandaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor.



