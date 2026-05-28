28 Mayıs 2026 Perşembe günü, Türkiye genelinde kutlanan Kurban Bayramı kapsamında resmi tatil uygulanıyor. Bazı hizmet alanlarında çalışmalara ara veriliyor. Bu özel günde finansal işlemler yapacak olan yatırımcıların aklındaki en önemli sorulardan biri ise: “28 Mayıs'ta borsa açık mı?” sorusu oldu. Peki, bugün borsa çalışıyor mu? İşte 2026 borsa resmi tatil takvimi.
Kurban Bayramı'nda bankaların ve borsanın çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Bu sene hafta içine denk gelen Kurban Bayramı resmi tatildir. Bu tarihte kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Yapılan açıklamalara göre borsa ve bankaların bayramda çalışma düzeni belli oldu. Peki Kurban Bayramı'nda borsa ve bankalar açık mı kapalı mı?
BUGÜN BORSA AÇIK MI KAPALI MI?
27-28-29-30 Mayıs tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı'nda borsa kapalı olacak. Bu tarihlerde BIST 100'de alım satım yapılmayacak.
BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?
Borsa İstanbul, bayram tatilinin ardından 1 Haziran 2026 Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.