Güzelbahçe Belediye başkanı Mustafa Günay görevinden uzaklaştırdı mı? Meclis üye dağılımı nasıl, çoğunluk kimde?

İçişleri Bakanlığı, tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ı görevden uzaklaştırdı. Mustafa Günay'ın yerine kimin başkanvekili seçileceği merak edilmeye başlandı. İşte Güzelbahçe Belediyesi meclis üyesi dağılımı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kanununa muhalefet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın da olduğu şüpheliler için gözaltı kararı verildi. Mustafa Günay’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Günay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay görevden uzaklaştırıldı. "Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/70858 sayılı dosyasında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Görevi Kötüye Kullanma, İmar Kanunu’na Muhalefet, Kıyı Kanununa Muhalefet, İmar Kirliliğine Neden Olmak, Resmî Belgede Sahtecilik' suçlarından hakkında soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."
İşte Güzelbahçe Belediyesi meclis üyesi dağılımı isim listesi.