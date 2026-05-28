Güzelbahçe Belediye başkanı Mustafa Günay görevinden uzaklaştırdı mı? Meclis üye dağılımı nasıl, çoğunluk kimde?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kanununa muhalefet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın da olduğu şüpheliler için gözaltı kararı verildi. Mustafa Günay’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Günay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.