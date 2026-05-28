İçişleri Bakanlığı radar ve kontrol noktaları haritası: İller arası radar noktaları nerede, nasıl görüntülenir?

09:3528/05/2026, Perşembe
Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan son düzenlemelerle birlikte hız sınırı ihlallerine yönelik cezalar önemli ölçüde artırıldı. Yeni düzenleme kapsamında hız ihlallerinde uygulanacak tolerans limitleri de güncellenerek yürürlüğe girdi. Hız denetimlerinde yeni dönem başladı. Radar ve trafik denetim noktaları artık harita üzerinden görülebilecek. İşte tüm radar ve kontrol noktaları haritası.

Türkiye resmi olarak Ramazan Bayramı tatiline girecek. İşlerinden çıkan çalışanlar ve okullarından çıkan öğrenciler bayram ziyaretleri ya da tatil kapsamında seyahat etmeye başlayacak. Türkiye genelinde sabit radarların olduğu noktalar belli oldu. Peki, hangi illerde nerelerde radar var? İşte il il sabit radar noktaları.

Trafikte beklenen yoğunlukla birlikte, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler sonrası artan cezalar ve hız ihlallerine yönelik yeni uygulamalar da sürücülerin gündemine girdi.

Sabit radar çevreyolu ve otoyollarda yolun üstüne kurulan platformdaki kameralar aracılığıyla hız tespiti yapabiliyor. NTV'nin haberine göre, Türkiye genelinde sabit radarların olduğu noktalar belli oldu. Bunun dışında yolların ortasında ya da sağında solundaki boşluklarda bulunan TEDES direkleri vasıtasıyla da hız kontrolleri yapılıyor ve sınırlar aşılırsa otomatik olarak plakaya ceza kesiliyor.


Sabit radar noktaları Emniyet’in sitesinde yer alıyor

Sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin yerleri Emniyet Genel Müdürlüğü sitesinde görülüyor. Bunun dışında gezici radar, yol kenarında duran radar araçlarına ilişkin olarak konum bilgisi verilmedi.

Gezici radar hız sınırlarına uyan, üzerinde fazlaca anten olan araçlardan oluşuyor. Yol kenarında ekip otosu halinde bekleyen radarlar için de radara yaklaşmadan önce "Radar Hız Kontrolü" tabelası yolun kenarına konuluyor. İşte sabit radarların bulunduğu yerler.


Yeni sistem İçişleri Bakanlığının internet sitesinde oluşturulan sayfada yer alıyor. Sürücüler, “İller arası radar ve kontrol noktası uygulama sayıları” kategorisine girerek yaklaşık 30 dakikada bir güncellenen haritaya ulaşabiliyor. 

“İller arası radar ve kontrol noktası uygulama sayıları” kategorisine giren sürücülerin önüne ilk olarak "Nereden" ve "Nereye" olmak üzere iki ana bölüm çıkıyor.

Bu alanlar yola çıkılacak il ve ilçe, gidilecek il ve ilçe şeklinde doldurulduktan sonra "Rota oluştur"a basılıyor ve ardından rota üzerindeki radar, hız koridoru ve kontrol noktaları tek tek sıralanıyor.

Gölbaşı - Adıyaman

Afyonkarahisar Yolu - Seydiler

Çay - Afyon

Afyonkarahisar - Denizli Yolu

Sultandağı - Afyonkarahisar

Tınaztepe - Afyonkarahisar

Düzağaç - Afyonkarahisar - Uşak Yolu

Amasya

Ankara - Kırıkkale

Aşkale - Erzurum

Biga

Erzurum

Ezine

Gaziantep

Gerede

Aşkale - Erzurum

Bolu

Bilecik

Hafik - Sivas

Ilgaz - Kastamonu

İstanbul

Bilecik Başköy Kavşağı

Atkaracalar - Çankırı

Bolu 2

Bozüyük

Bucak - Burdur Yolu

Çerkeş

Dazkırı - Afyonkarahisar

Denizli

Akçakiraz - Elazığ

Erbaa

Kazım Karabekir - Karaman

Kayseri

Keçiborlu

Kepez

Kızılören - Afyonkarahisar

Konya

Körfez

Kurşunlu

Kütahya

Lapseki

Evreşe - Keşan

Mardin

Merzifon

Niğde

Osmancık

Osmaniye

Pasinler - Erzurum

Selçuk - İzmir

Sorgun - Yozgat

Taşova - Amasya

Tekirdağ - Çorlu Yolu

Tirebolu

Tortum

Tosya

Banaz - Uşak

Yıldızeli - Sivas

Sarıkaya - Yozgat

5 ve 10 kilometre aşım limiti uygulanacak

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte cezalarda artış yaşandı ve hız ihlallerine ilişkin yeni uygulamalar getirildi.

Yeni kurallara göre sürücüler, hız limitlerini şehir içinde en fazla 5 km, şehirler arası yollarda ise 10 km kadar aşabilecek. Bu sınırların üzerine çıkıldığında radar cezaları uygulanmaya başlanacak.

Yerleşim yeri içindeki hız ihlallerinde ceza tarifesi

Şehir içinde genel hız sınırı 50 km olarak uygulanıyor. Yeni düzenlemeye göre 56 km/saatten itibaren ceza kesilecek.

İhlalin büyüklüğüne göre cezalar kademeli olarak artıyor:

Hız sınırını 6–10 km aşanlara: 2.000 TL

11–15 km aşanlara: 4.000 TL

16–20 km aşanlara: 6.000 TL

21–25 km aşanlara: 8.000 TL

26–35 km aşanlara: 12.000 TL

36–45 km aşanlara: 15.000 TL

46–55 km aşanlara: 20.000 TL

56–65 km aşanlara: 25.000 TL

66 km ve üzeri aşanlara: 30.000 TL

Yerleşim yeri dışındaki hız sınırları ve cezalar

Şehirler arası yollarda hız sınırları yol türüne göre değişiyor:

Çift yönlü karayolları: 90 km

Bölünmüş yollar: 110 km

Devlet otoyolları: 130 km

Yap-işlet-devret otoyolları: 140 km

Bu yollarda hız ihlali cezaları ise şöyle uygulanacak:

11–15 km aşım: 2.000 TL

16–20 km aşım: 4.000 TL

21–25 km aşım: 6.000 TL

26–30 km aşım: 8.000 TL

31–40 km aşım: 12.000 TL

41–50 km aşım: 15.000 TL

51–60 km aşım: 20.000 TL

61–70 km aşım: 25.000 TL

71 km ve üzeri aşım: 30.000 TL

