İçişleri Bakanlığı radar ve kontrol noktaları haritası: İller arası radar noktaları nerede, nasıl görüntülenir?

Yeni sistem İçişleri Bakanlığının internet sitesinde oluşturulan sayfada yer alıyor. Sürücüler, “İller arası radar ve kontrol noktası uygulama sayıları” kategorisine girerek yaklaşık 30 dakikada bir güncellenen haritaya ulaşabiliyor.

“İller arası radar ve kontrol noktası uygulama sayıları” kategorisine giren sürücülerin önüne ilk olarak "Nereden" ve "Nereye" olmak üzere iki ana bölüm çıkıyor.

Bu alanlar yola çıkılacak il ve ilçe, gidilecek il ve ilçe şeklinde doldurulduktan sonra "Rota oluştur"a basılıyor ve ardından rota üzerindeki radar, hız koridoru ve kontrol noktaları tek tek sıralanıyor.