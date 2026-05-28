İçişleri Bakanlığı radar ve kontrol noktaları haritası: İller arası radar noktaları nerede, nasıl görüntülenir?

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan son düzenlemelerle birlikte hız sınırı ihlallerine yönelik cezalar önemli ölçüde artırıldı. Yeni düzenleme kapsamında hız ihlallerinde uygulanacak tolerans limitleri de güncellenerek yürürlüğe girdi. Hız denetimlerinde yeni dönem başladı. Radar ve trafik denetim noktaları artık harita üzerinden görülebilecek. İşte tüm radar ve kontrol noktaları haritası.
Türkiye resmi olarak Ramazan Bayramı tatiline girecek. İşlerinden çıkan çalışanlar ve okullarından çıkan öğrenciler bayram ziyaretleri ya da tatil kapsamında seyahat etmeye başlayacak. Türkiye genelinde sabit radarların olduğu noktalar belli oldu. Peki, hangi illerde nerelerde radar var? İşte il il sabit radar noktaları.
Trafikte beklenen yoğunlukla birlikte, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler sonrası artan cezalar ve hız ihlallerine yönelik yeni uygulamalar da sürücülerin gündemine girdi.
Sabit radar çevreyolu ve otoyollarda yolun üstüne kurulan platformdaki kameralar aracılığıyla hız tespiti yapabiliyor. NTV'nin haberine göre, Türkiye genelinde sabit radarların olduğu noktalar belli oldu. Bunun dışında yolların ortasında ya da sağında solundaki boşluklarda bulunan TEDES direkleri vasıtasıyla da hız kontrolleri yapılıyor ve sınırlar aşılırsa otomatik olarak plakaya ceza kesiliyor.
Sabit radar noktaları Emniyet’in sitesinde yer alıyor
Sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin yerleri Emniyet Genel Müdürlüğü sitesinde görülüyor. Bunun dışında gezici radar, yol kenarında duran radar araçlarına ilişkin olarak konum bilgisi verilmedi.
Gezici radar hız sınırlarına uyan, üzerinde fazlaca anten olan araçlardan oluşuyor. Yol kenarında ekip otosu halinde bekleyen radarlar için de radara yaklaşmadan önce "Radar Hız Kontrolü" tabelası yolun kenarına konuluyor. İşte sabit radarların bulunduğu yerler.
Yeni sistem İçişleri Bakanlığının internet sitesinde oluşturulan sayfada yer alıyor. Sürücüler, “İller arası radar ve kontrol noktası uygulama sayıları” kategorisine girerek yaklaşık 30 dakikada bir güncellenen haritaya ulaşabiliyor.
“İller arası radar ve kontrol noktası uygulama sayıları” kategorisine giren sürücülerin önüne ilk olarak "Nereden" ve "Nereye" olmak üzere iki ana bölüm çıkıyor.
Bu alanlar yola çıkılacak il ve ilçe, gidilecek il ve ilçe şeklinde doldurulduktan sonra "Rota oluştur"a basılıyor ve ardından rota üzerindeki radar, hız koridoru ve kontrol noktaları tek tek sıralanıyor.
Gölbaşı - Adıyaman
Afyonkarahisar Yolu - Seydiler
Çay - Afyon
Afyonkarahisar - Denizli Yolu
Sultandağı - Afyonkarahisar
Tınaztepe - Afyonkarahisar
Düzağaç - Afyonkarahisar - Uşak Yolu
Amasya
Ankara - Kırıkkale
Aşkale - Erzurum
Biga
Erzurum
Ezine
Gaziantep
Gerede
Bolu
Bilecik
Hafik - Sivas
Ilgaz - Kastamonu
İstanbul
Bilecik Başköy Kavşağı
Atkaracalar - Çankırı
Bolu 2
Bozüyük
Bucak - Burdur Yolu
Çerkeş
Dazkırı - Afyonkarahisar
Denizli
Akçakiraz - Elazığ
Erbaa
Kazım Karabekir - Karaman
Kayseri
Keçiborlu
Kepez
Kızılören - Afyonkarahisar
Konya
Körfez
Kurşunlu
Kütahya
Lapseki
Evreşe - Keşan
Mardin
Merzifon
Niğde
Osmancık
Osmaniye
Pasinler - Erzurum
Selçuk - İzmir
Sorgun - Yozgat
Taşova - Amasya
Tekirdağ - Çorlu Yolu
Tirebolu
Tortum
Tosya
Banaz - Uşak
Yıldızeli - Sivas
Sarıkaya - Yozgat
5 ve 10 kilometre aşım limiti uygulanacak
Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte cezalarda artış yaşandı ve hız ihlallerine ilişkin yeni uygulamalar getirildi.
Yeni kurallara göre sürücüler, hız limitlerini şehir içinde en fazla 5 km, şehirler arası yollarda ise 10 km kadar aşabilecek. Bu sınırların üzerine çıkıldığında radar cezaları uygulanmaya başlanacak.
Yerleşim yeri içindeki hız ihlallerinde ceza tarifesi
Şehir içinde genel hız sınırı 50 km olarak uygulanıyor. Yeni düzenlemeye göre 56 km/saatten itibaren ceza kesilecek.
İhlalin büyüklüğüne göre cezalar kademeli olarak artıyor:
Hız sınırını 6–10 km aşanlara: 2.000 TL
11–15 km aşanlara: 4.000 TL
16–20 km aşanlara: 6.000 TL
21–25 km aşanlara: 8.000 TL
26–35 km aşanlara: 12.000 TL
36–45 km aşanlara: 15.000 TL
46–55 km aşanlara: 20.000 TL
56–65 km aşanlara: 25.000 TL
66 km ve üzeri aşanlara: 30.000 TL
Yerleşim yeri dışındaki hız sınırları ve cezalar
Şehirler arası yollarda hız sınırları yol türüne göre değişiyor:
Çift yönlü karayolları: 90 km
Bölünmüş yollar: 110 km
Devlet otoyolları: 130 km
Yap-işlet-devret otoyolları: 140 km
Bu yollarda hız ihlali cezaları ise şöyle uygulanacak:
11–15 km aşım: 2.000 TL
16–20 km aşım: 4.000 TL
21–25 km aşım: 6.000 TL
26–30 km aşım: 8.000 TL
31–40 km aşım: 12.000 TL
41–50 km aşım: 15.000 TL
51–60 km aşım: 20.000 TL
61–70 km aşım: 25.000 TL
71 km ve üzeri aşım: 30.000 TL