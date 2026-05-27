Torba Yasa rotası oluştu! Kademeli emeklilik, Taşerona kadro, Bağkur affı, erken emeklilik maddeleri

EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca vatandaşın gözü kademeli emeklilik sistemine çevrildi. 10 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, erken emeklilikte olası değişiklikler yakından takip ediliyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ?
2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Konuya ilişkin açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?
EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
