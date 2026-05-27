Bayramda hastane, eczane ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı boyunca hastane, eczane ve sağlık ocakları kapalı mı olacak?

10:2327/05/2026, Çarşamba
Kurban Bayramı’nın başlamasıyla birlikte hastaneler, sağlık ocakları ve eczanelerin çalışma durumu vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Bu yıl 27-28-29-30 Mayıs tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı süresince resmi tatil uygulanırken, kamu kurum ve kuruluşlarının büyük bölümü hizmet vermeyecek. Sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlar ise bayram boyunca hastanelerin, aile sağlığı merkezlerinin ve eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor.

Bayram boyunca nöbetçi eczaneler de vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet vermeye devam edecek. Bu nedenle vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczane listesini araştırırken, sağlık ocaklarının ne zaman yeniden açılacağını da öğrenmek istiyor. İşte Kurban Bayramı süresince hastaneler, sağlık ocakları ve eczanelerin çalışma düzenine ilişkin merak edilen detaylar…

KURBAN BAYRAMI'NDA HASTANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nda hastaneler kapalı olacak. Ancak hastanelerin acil kısmı 7 / 24 hizmet vermeye devam edecek.

KURBAN BAYRAMINDA SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI KAPALI MI?

Kurban Bayramı'nda Sağlık Ocağı kapalı olacak. Hastanelerin poliklinik kısımları da bayramda hizmet vermeyecek. Ancak hastanelerin acil kısımları açık olmaya devam edecek.

