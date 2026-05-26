AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR! Arefe günü zikirleri -tesbihleri / çekilecek zikirler ve tesbihler neler?

17:21 26/05/2026, Salı
Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala arefe günü, İslam dünyasında manevi hazırlıkların merkezine yerleşti. Vatandaşlar, bu özel günün faziletlerinden yararlanmak için ibadetler, dualar ve tesbihler hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı.

Mübarek Kurban Bayramı öncesinde arefe günü heyecanı yaşanıyor. Manevi atmosferin doruğa çıktığı bu özel günde Müslümanlar, yapılacak ibadetleri ve okunacak duaları öğrenmek için yoğun bir şekilde araştırma yapıyor.

AREFE GÜNÜ HANGİ DUA OKUNUR?

Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu: 'Allahümmec'al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran' Allah'ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah'ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur.

AREFE GÜNÜ KILINABİLECEK NAMAZLAR

Arefe günü için özel bir farz namaz yoktur, kaza, nafile ve tesbih namazları kılmak faziletli kabul edilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, Arefe günü kılınabilecek namazlardan bazıları:

Tesbih Namazı

Kaza Namazı

Tövbe Namazı

Duha Namazı

AREFE GÜNÜ ZİKİRLERİ

Arefe Günü Müslümanlar bu zikirleri çekebilirler:

İhlâs Suresi

La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer."

AREFE GÜNÜ İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ

Arefe günü İhlas Suresi'ni okumanın fazileti ile ilgili bazı hadisler;

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

