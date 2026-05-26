Türkiye’de hukuk sisteminde önemli değişiklikler öngören 12. Yargı Paketi için geri sayım başladı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Ceza Kanunu ve infaz mevzuatına yönelik teknik düzenlemeler üzerinde çalışıldığını ifade etti. 12. Yargı Paketi'nin henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmadığı, hazırlık sürecinin ise devam ettiği bildirildi. Kamuoyunda sıkça gündeme gelen "genel af" iddialarına rağmen, paketin mevcut taslaklarında kapsamlı bir af düzenlemesinin yer almasının beklenmediği belirtiliyor. Cezaevleri ve yargı süreçlerinde yapılması planlanan değişiklikler merakla bekleniyor. Peki, 12. Yargı Paketi kapsamında af çıkacak mı? Yeni Yargı Paketi maddeleri neler? Meclis'ten geçti mi?
AKAN GÜRLEK AÇIKLADI: 12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, noterlerin yargının hızlandırılması konusundaki somut önerilerinin çok kıymetli olduğunu, konuyla ilgili çalıştıklarını belirterek, "12. Yargı Paketi'ndeki düzenlemelerle yargıyı hep birlikte daha da hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada "İş dünyasının doğrudan muhatap olduğu ticari davalar ve iş davaları uzun sürüyor. Sistemdeki sorunların çözümü için 12. Yargı Paketi'nde adımlar atacağız." dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek; 12. Yargı Paketi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:
12. Yargı Paketiyle ilgili bilgi veren Gürlek, "11. yargı paketi yasalaştı, 25 Aralık'ta yürürlüğe girdi. 12. Yargı Paketi Meclis'teydi. Adalet Bakanı olarak atandıktan sonra bu paketi geri çektik çünkü bir kısım eksiklikler olduğunu hissettim. 'Adalete güven neden eksik' deyince ilk soru şu ortaya çıkıyor, yargılamanın uzun süre sürmesi noktasında vatandaşlarımızın bir memnuniyetsizliği var. Bunun temeline indik. Direkt icraata geçmek istiyorum. Burada çeşitli arkadaşlarla birlikte formüller üzerinde çalıştık." diye konuştu.
Gürlek, şu an 12,5 milyon dosyanın olduğunu bildirerek, "Bu dosya sayısı çok fazla. 12,5 milyon dosya dünyada hiçbir yerde yok. Öncelikli olarak her dosyanın, her uyuşmazlığın yargının önüne gitmemesi için gerekli adımlar atmamız gerekiyor. Uzlaştırma müessesesi genişletildi, arabuluculuk müessesesi genişletildi ama vatandaşımız mutlaka hakim savcının yüzünü görmek istiyor. Bu konuda yeni düzenleyeceğimiz pakette de tekrardan uzlaşma ve arabuluculuk kapsamını genişletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
BAKAN GÜRLEK'TEN 12. YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI
Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bizim önceliğimiz iş dünyasının zamanını mahkeme koridorlarında değil, üretim sahalarında harcamasını sağlamaktır. Bizim hedefimiz sadece hızlı karar veren bir yargı değil, daha hızlı, daha öngörülebilir ve daha güven veren bir adalet inşa etmektir." dedi.
Bakan Gürlek, 12. Yargı Paketi çalışmalarının devam ettiğini, ticari davalarda usul süreçlerini sadeleştirmek, bu mahkemelerin iş yükünü dengeleyen yapısal adımlar atmak ve dijitalleşmeyle süreçleri daha hızlı ve etkin hale getirmek için durmaksızın çalıştıklarını belirterek, "Bizim önceliğimiz iş dünyasının zamanını mahkeme koridorlarında değil, üretim sahalarında harcamasını sağlamaktır. Bizim hedefimiz sadece hızlı karar veren bir yargı değil, daha hızlı, daha öngörülebilir ve daha güven veren bir adalet inşa etmektir." şeklinde konuştu.
Öte yandan Adalet Bakanı Gürlek, 12. Yargı Paketi'ne ilişkin bir soruyu yanıtlarken, "Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 12. Yargı Paketi'nde dediğim gibi şu an en ince ayrıntısına kadar çalışıyoruz. Teklifleri değerlendiriyoruz. Özellikle yargı süreçlerinin hızlandırılması için atılması gereken adımlar olduğunu fark ettik. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.
12. Yargı Paketi Neleri Kapsıyor?
Hazırlıkları tamamlanan paket, özellikle hukuk mahkemelerindeki uzun süren davaları bitirmeyi hedefliyor. İşte öne çıkan başlıklar:
Daha Hızlı Davalar: Hukuk yargılamalarının makul sürede tamamlanması ve duruşmaların sadeleştirilmesi.
Çocuk Suçluluğu ile Mücadele: 12-18 yaş grubundaki çocukların suç çeteleri tarafından kullanılmasının önüne geçecek yeni düzenlemeler.
Arabuluculuk Sistemi: Arabuluculuğun daha etkin hale getirilmesi ve çekişmesiz yargı işlemlerinin (miras, noter işlemleri vb.) yargı dışı çözümü.
Noter Yardımcılığı: Yargı yükünü hafifletmek adına “Noter Yardımcılığı” kurumunun ihdas edilmesi.
Mülkiyet Hakkı: Mülkiyet hakkının daha etkin korunmasına yönelik yasal güvenceler.
Arabuluculuk getirmek istiyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu an 12,5 milyon dosyanın olduğunu bildirerek, "Bu dosya sayısı çok fazla. 12,5 milyon dosya dünyada hiçbir yerde yok. Öncelikli olarak her dosyanın, her uyuşmazlığın yargının önüne gitmemesi için gerekli adımlar atmamız gerekiyor. Uzlaştırma müessesesi genişletildi, arabuluculuk müessesesi genişletildi ama vatandaşımız mutlaka hakim savcının yüzünü görmek istiyor. Bu konuda yeni düzenleyeceğimiz pakette de tekrardan uzlaşma ve arabuluculuk kapsamını genişletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Boşanma davalarının çok uzun süre devam ettiğini belirten Gürlek, "Sekiz yıl, on yıl bu davalar sürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımız nafaka ödüyor. Kendine yeni bir hayat kuramıyor. İnşallah 12. Yargı Paketinde çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümlerinin uygulanması olarak getirmek istiyoruz. Birinci konumuz bu." dedi.
Gürlek, yargılanmaların hızlanmasıyla ilgili, "Yargılamaların hızlanması konusunda bu konuda faaliyetlerimiz var. İnşallah 12. Yargı Paketine koyacağız. Atlamalı temyiz müessesesi var. Yani bir dosya hem istinafa hem Yargıtay'a gitmeyecek. Bunu da 12. Yargı Paketinde yargının hızlanması için getirmeyi düşünüyoruz. Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız. Atama, terfi de belirli bir karar ve o kararın Yargıtay'dan onanmasını artık mutlak kriter olarak arayacağız." açıklamasını yaptı.
Son zamanlarda çocukların işlediği suçların arttığına dikkati çeken Gürlek, "Çocuklarla ilgili cezaları yetersiz buluyorum. Özellikle çocukların adam öldürme ya da diğer suçlarda yetişkinler gibi ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerekiyorsa onların almasını sağlayacağız. Bu düzenlemede Meclis'te bir komisyon kuruldu. O komisyonda da zaman zaman görüşüyoruz. Bu düzenlemeyi de hayata geçireceğiz." bilgisini verdi.
Bununla 11. Yargı Paketinde de düzenlemelerin yapıldığını hatırlatan Gürlek, şunları kaydetti:
"Özellikle suç örgütlerinin, örgüt yöneticilerinin, örgüt üyelerinin, çocukları suçlarda kullanması durumunda verilecek cezaları arttırdık. 12. Yargı Paketinde bu cezaları tekrar arttırmayı düşünüyoruz. Çünkü çocuklar bize emanet. Geleceğini korumakla yükümlüyüz. Yani devlet sadece suç işlemeyi önlemez. Aynı zamanda kişiye sosyal anlamda bir gelecekte vaat eder. Biz de çocuklarımızın geleceği için bu önlemleri almamız gerekiyor. Çocuklarla ilgili de bu şekilde düzenleme yapmak istiyoruz."