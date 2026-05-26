Kurban bayramında yapılan teşrik tekbirine dair "Teşrik tekbiri farz mı, vacip mi? Teşrik tekbirinin hükmü nedir?" soruları sorgulanıyor. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı'nın ilk günüdür. Kurban Bayramı'nda getirilen teşrik tekbirleri ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için bir araya getirdik.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE ZAMAN GETİRİLİR?

Teşrik kelime anlamı olarak sözlükte "doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak; yüksek sesle tekbir almak" anlamlarına gelir. Terim olarak ise zilhicce ayının muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade eder.

Zilhicce ayının 10. günü dini bayramlarımızdan ikincisi olan Kurban Bayramı'nın ilk günüdür. Kurban Bayramı'nda ise teşrik tekbirleri getirilir.

Kurban Bayramı'nın öncesi yani arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirilir.

TEŞRİK TEKBİRLERİNİN DİNİ HÜKMÜ NEDİR?

Hz. Peygamber'in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]).

Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü'l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).







