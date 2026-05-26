Bugün bankalar açık mı, 26 Mayıs Salı arefe günü bankalar yarım gün mü çalışacak?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının ardından milyonlarca vatandaşın merak ettiği banka çalışma saatleri netleşti. 26 Mayıs Salı günü arefe olması nedeniyle kamu ve özel bankaların çalışma durumu araştırılıyor. Özellikle para transferi, ödeme ve nakit işlemlerini son güne bırakanlar için bankaların çalışma saatleri büyük önem taşıyor. Arife günü bankalar açık mı? Detaylar haberimizde.
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte, resmi tatil süresince bankaların çalışma düzeni de yeniden şekillendi. Vatandaşların gündeminde en çok yer alan sorulardan biri “Arefe günü bankalar açık mı, saat kaça kadar hizmet veriyor?” oluyor.
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?
26 Mayıs 2026 Salı günü idrak edilecek Kurban Bayramı arefesinde bankalar tam gün kapalı değil, ancak yarım gün hizmet veriyor. Arefe günü banka şubeleri sabah saatlerinde normal mesai düzeninde açılırken, öğleden sonra kapanıyor.
Buna göre:
Açılış: 09.00
Kapanış: 12.30 – 13.00 arası
Bu nedenle özellikle para transferi, kredi ödemesi veya resmi bankacılık işlemi gerçekleştirecek vatandaşların işlemlerini erkenden tamamlaması gerekiyor.
Mesai saatleri içerisinde yapılan transferler normal işleyişte olduğu gibi aynı gün içerisinde hesaplara aktarılıyor. Ancak arefe günü yapılacak işlemlerde saat sınırı büyük önem taşıyor. 26 Mayıs Salı günü saat 13.00’ten önce gerçekleştirilen EFT işlemleri aynı gün hesaba geçecek. Saat 13.00 sonrasında yapılan EFT işlemleri ise resmi tatil nedeniyle beklemeye alınacak ve bayram sonrası ilk iş günü olan 1 Haziran 2026 Pazartesi günü hesaplara aktarılacak.