Bugün bankalar açık mı, 26 Mayıs Salı arefe günü bankalar yarım gün mü çalışacak?

Mesai saatleri içerisinde yapılan transferler normal işleyişte olduğu gibi aynı gün içerisinde hesaplara aktarılıyor. Ancak arefe günü yapılacak işlemlerde saat sınırı büyük önem taşıyor. 26 Mayıs Salı günü saat 13.00’ten önce gerçekleştirilen EFT işlemleri aynı gün hesaba geçecek. Saat 13.00 sonrasında yapılan EFT işlemleri ise resmi tatil nedeniyle beklemeye alınacak ve bayram sonrası ilk iş günü olan 1 Haziran 2026 Pazartesi günü hesaplara aktarılacak.