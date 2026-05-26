26 MAYIS NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI? 26 Mayıs Arefe Günü Noterler Kaça Kadar Açık? Nöbetçi noterlerin çalışma saatleri

09:01 26/05/2026, Salı
G: 26/05/2026, Salı
Kurban Bayramı öncesi yoğunluk artarken vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında noterlerin çalışma durumu geliyor. Araç alım-satımı, tapu işlemleri ve vekaletname gibi işlemleri olanlar 26 Mayıs salı günü noterlerin açık olup olmadığını araştırıyor.

Bayram tatilinin yaklaşmasıyla birlikte noterlerde işlem yapmak isteyen vatandaşlar çalışma saatlerine odaklandı. 26 Mayıs Salı günü noterlerin hizmet verip vermeyeceği ve arefe günü çalışma düzeni en çok sorulan başlıklar arasında yer aldı.

AREFE GÜNÜ BANKALAR VE NOTERLER AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün tatil olduğundan öğleden sonra bankalar, noterler, nüfus müdürlükleri, okullar, sağlık ocakları, eczaneler ve diğer birçok kurum kapalı olacak

Bu nedenle noter işlemleri bulunan vatandaşların, planlamalarını bayram tatili öncesine ya da tatil sonrasına göre yapmaları gerekiyor. Özellikle acil işlem ihtiyacı olanlar için önemli bir detay ise idari izin günlerinde nöbetçi noter uygulamasının genellikle bulunmaması. Uzmanlar, olası mağduriyetlerin önüne geçmek adına işlemlerin son güne bırakılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

26 MAYIS KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

26 Mayıs Kurban Bayramı Arefe günü noterler açık mı, kaça kadar açık sorusu Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alırken, Arefe günü noterlerin çalışma düzeni netlik kazandı. 26 Mayıs 2026 Salı günü noterler yarım gün hizmet verecek ve işlemler genellikle öğle saatlerine kadar sürdürülecek; öğleden sonra ise bayram tatili başlayacağı için noterler kapalı olacak. Öte yandan özel sektör çalışanları için tatil süreci de aynı gün öğleden itibaren başlayıp 31 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.

