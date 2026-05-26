Trabzon Kurban Bayramı namazı saati kaçta? 27 Mayıs 2026 Çarşamba Trabzon bayram namaz vakti ne zaman?

İslam aleminde büyük bir coşkuyla karşılanan Kurban Bayramı namazı için geri sayım başlarken, milyonlarca vatandaşın gözü Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bayram namazı saati listesine çevrildi. Diyanet tarafından açıklanacak resmi vakitlerle birlikte Trabzon’da bayram namazının saat kaçta kılınacağı netleşti. Trabzon Kurban Bayramı namazı saati 05:29 olarak açıklandı. İşte ilçe ilçe Trabzon bayram namazı saati.
Kurban Bayramı namazı için geri sayım sürerken vatandaşlar bayram namazı saati, Kurban Bayramı namazı kaçta, Trabzon bayram namazı kaçta ve Trabzon namaz vakti gibi aramaları yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Karadeniz bölgesinin gözde şehirlerinden Trabzon'da yaşayan vatandaşlar da Trabzon bayram namazı kaçta sorusunun cevabını merakla araştırıyor. Diyanet tarafından paylaşılan resmi Trabzon namaz vakti verilerine göre, şehirde bayram namazı bayramın birinci günü olan 27 Mayıs Çarşamba sabahı tam olarak 05:29'da eda edilecek. İşte ilçe ilçe Trabzon bayram namazı saati.
Trabzon Kurban Bayram namazı saati kaçta?
27 Mayıs Çarşamba Trabzon'da bayram namazı saat 05:29'da eda edilecek.
Akçaabat Kurban Bayram Namaz Vakti 05:29
Araklı Kurban Bayram Namaz Vakti 05:28
Arsin Kurban Bayram Namaz Vakti 05:28
Beşikdüzü Kurban Bayram Namaz Vakti 05:31
Çarşıbaşı Kurban Bayram Namaz Vakti 05:30
Çaykara Kurban Bayram Namaz Vakti 05:27
Dernekpazarı Kurban Bayram Namaz Vakti 05:27
Düzköy Kurban Bayram Namaz Vakti 05:30
Hayrat Kurban Bayram Namaz Vakti 05:26
Köprübaşı Kurban Bayram Namaz Vakti 05:28
Of Kurban Bayram Namaz Vakti 05:27
Şalpazarı Kurban Bayram Namaz Vakti 05:31
Sürmene Kurban Bayram Namaz Vakti 05:27
Tonya Kurban Bayram Namaz Vakti 05:31
Vakfıkebir Kurban Bayram Namaz Vakti 05:30
Yomra Kurban Bayram Namaz Vakti 05:28
Bayram namazı nasıl kılınır?
Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Bayram namazı 1. rekat kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
Bayram namazı 2. rekat kılınışı
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.