Teşrik tekbirleri ne zamana kadar okunur? Teşrik Tekbirleri ne zaman başlar, ne zaman biter? Kurban Bayramı teşrik tekbirleri süresi

Kurban Bayramı gelirken teşrik tekbiri konusu da gündemdekini yerini koruyor. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın başlaması ile birlikte gündeme gelen konulardan biri de teşrik tekbirleri arefe günü sabah namazı ile başlamış oldu. Farz namazların hemen ardından getirilen ve bayram günlerinin manevi atmosferini güçlendiren bu önemli zikir, özellikle nasıl okunacağı ve kimler için bağlayıcı olduğu yönündeki sorularla öne çıkıyor. Peki, Teşrik tekbirleri ne zamana kadar okunacak? Teşrik Tekbirleri ne zaman başlar, ne zaman biter? İşte Kurban Bayramı teşrik tekbirleri süresi...

Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve ne zaman biter? soruları Kurban Bayramı'nın gelmesiyle gündemde. İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü idrak edilmeye başlanırken Teşrik tekbiri nedir, teşrik tekbirleri ne zamana kadar okunur?

2 /6 Teşrik tekbiri nedir? Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayramının ilk gününe "yevm-i nahr", diğer üç güne ise "eyyâmü't-teşrîk (teşrîk günleri)" denir. Bayramdan bir gün önceki güne de "arefe günü" denir.

3 /6 Teşrik tekbirleri ne zaman okunur? Kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd” cümlesini söylemeye “teşrik tekbiri” denir.

4 /6 Teşrik tekbirleri ne zamana kadar okunur?

Teşrik tekbirleri bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar ikindi namazı dahil akşam namazına kadar okunmalıdır.

