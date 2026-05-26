Van bayram namazı saati belli oldu! 27 Mayıs Çarşamba Van Kurban Bayramı vakitleri

27 Mayıs Çarşamba günü Van bayram namazı saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Van Kurban Bayramı namaz saati için Diyanet’in yayımladığı vakitler merak edilirken, özellikle Van bayram namazı kaçta kılınacak? sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Diyanet namaz vakitleri bilgilerine göre, 27 Mayıs Çarşamba Van Kurban Bayramı saat 05:20’de eda edilecek. İşte Van ilçeleri bayram namazı saatleri.
Van Kurban Bayramı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi olarak açıklandı ve şehirde bayram coşkusu şimdiden yayılmaya başladı. Bayram sabahı erken saatlerde camilere akın ederek bu manevi huzuru omuz omuza paylaşmak isteyen vatandaşlar, Van bayram namazı saatini merak ediyor. Diyanet tarafından 2026 yılı Van Kurban Bayramı namaz saati 05:20 olarak belirlendi.
27 Mayıs Çarşamba Van bayram namazı saati kaç? Kurban Bayramı vakitleri
Bahçesaray Kurban Bayram Namaz Vakti 05:23
Başkale Kurban Bayram Namaz Vakti 05:18
Çaldıran Kurban Bayram Namaz Vakti 05:16
Çatak Kurban Bayram Namaz Vakti 05:22
Edremit Kurban Bayram Namaz Vakti 05:20
Erciş Kurban Bayram Namaz Vakti 05:19
Gevaş Kurban Bayram Namaz Vakti 05:21
Gürpınar Kurban Bayram Namaz Vakti 05:20
Muradiye Kurban Bayram Namaz Vakti 05:17
Özalp Kurban Bayram Namaz Vakti 05:17
Saray Kurban Bayram Namaz Vakti 05:16
Bayram namazı nasıl kılınır?
Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Bayram namazı 1. rekat kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
Bayram namazı 2. rekat kılınışı
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.