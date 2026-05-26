Kurban Bayramı Namazı Gaziantep’te Saat Kaçta Kılınacak? 27 Mayıs 2026 Gaziantep Kurban Bayramı Namaz Vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı Kurban Bayramı namaz vakitlerine göre, Gaziantep’te bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 05.47’de kılınacak. İlçelerde ise güneşin doğuş saatine bağlı olarak vakitlerde birkaç dakikalık farklılıklar yaşanabiliyor. Vatandaşlar, bayram sabahı camilere akın etmeden önce kendi ilçelerine ait bayram namazı saatlerini araştırıyor. İşte Gaziantep ve ilçeleri için Diyanet’in açıkladığı Kurban Bayramı namaz vakitleri.
Gaziantep'te bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs 2026 Çarşamba başlayacak olması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının iller için açıkladığı bayram namazı saatlerine göre Gaziantep'te bayram namazı saat 05:47'de kılınacak.
Araban Kurban Bayram Namaz Vakti 05:45
İslahiye Kurban Bayram Namaz Vakti 05:50
Karkamış Kurban Bayram Namaz Vakti 05:45
Nizip Kurban Bayram Namaz Vakti 05:45
Nurdağı Kurban Bayram Namaz Vakti 05:49
Oğuzeli Kurban Bayram Namaz Vakti 05:47
Yavuzeli Kurban Bayram Namaz Vakti 05:46
Bayram namazı nasıl kılınır?
Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Bayram namazı 1. rekat kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
Bayram namazı 2. rekat kılınışı
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.