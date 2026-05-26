Afyonkarahisar Kurban Bayramı Namaz Vakti Açıklandı! 27 Mayıs Çarşamba Afyonkarahisar’da Bayram Namazı Saat Kaçta?

Afyonkarahisar’da yaşayan vatandaşlar, 27 Mayıs Çarşamba günü idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde bayram namazı saatini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı namaz vakitlerine göre Afyonkarahisar’da Kurban Bayramı namazı saat 06.11’de kılınacak. Bayram sabahı camilerde saf tutacak vatandaşların, yoğunluk yaşamamak için namaz saatinden önce camilerde hazır bulunmaları tavsiye ediliyor. İşte Afyonkarahisar ilçeleri Kurban Bayramı namaz saatleri.
Afyonkarahisar'da Kurban Bayram namazı saat kaçta?
Afyonkarahisar merkezde bayram namazı sabah saat 06.11’de kılınacak.
Başmakçı Kurban Bayram Namaz Vakti 06:15
Bayat Kurban Bayram Namaz Vakti 06:09
Bolvadin Kurban Bayram Namaz Vakti 06:09
Çay Kurban Bayram Namaz Vakti 06:09
Çobanlar Kurban Bayram Namaz Vakti 06:10
Dazkırı Kurban Bayram Namaz Vakti 06:15
Dinar Kurban Bayram Namaz Vakti 06:14
Emirdağ Kurban Bayram Namaz Vakti 06:08
Evciler Kurban Bayram Namaz Vakti 06:15
Hocalar Kurban Bayram Namaz Vakti 06:13
İhsaniye Kurban Bayram Namaz Vakti 06:11
İscehisar Kurban Bayram Namaz Vakti 06:10
Kızılören Kurban Bayram Namaz Vakti 06:13
Sandıklı Kurban Bayram Namaz Vakti 06:12
Sinanpaşa Kurban Bayram Namaz Vakti 06:12
Şuhut Kurban Bayram Namaz Vakti 06:11
Sultandağı Kurban Bayram Namaz Vakti 06:08
Bayram namazı nasıl kılınır?
Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Bayram namazı 1. rekat kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
Bayram namazı 2. rekat kılınışı
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.