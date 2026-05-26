Afyonkarahisar Kurban Bayramı Namaz Vakti Açıklandı! 27 Mayıs Çarşamba Afyonkarahisar’da Bayram Namazı Saat Kaçta?

Kurban Bayramı'nın manevi coşkusunu ve huzurunu birlikte yaşamak isteyen vatandaşlar için Afyonkarahisar Kurban Bayramı Namaz Vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi olarak duyuruldu. Bayram sabahı camileri dolduracak olan Afyonkarahisarlılar, 27 Mayıs Çarşamba Afyonkarahisar’da Bayram Namazı Saat Kaçta sorusunun cevabına kilitlenmiş durumda. Şehirdeki coğrafi konuma ve güneşin doğuş vaktine göre hesaplanan takvime göre, Afyonkarahisar merkezde bayram namazı sabah tam olarak 06.11’de kılınacak. Cemaatle eda edilecek bu ibadetin ardından kesilecek kurbanlar ve yapılacak bayramlaşmalarla Kurban Bayramı'nın bereketi tüm şehre yayılacak. İşte Afyonkarahisar ilçeleri Kurban Bayramı namaz saatleri.