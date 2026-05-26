İslam aleminde büyük bir heyecanla beklenen 27 Mayıs Çarşamba günü Kurban Bayramı idrak edilmeye başlanılacak. Bu mübarek günün manevi coşkusunu camilerde omuz omuza yaşamak isteyen vatandaşlar, bulundukları ilin ibadet vakitlerini araştırmaya başladı. Bu kapsamda Doğu Anadolu'nun kadim şehri Erzurum'da yaşayanlar için Diyanet Erzurum Kurban Bayramı namaz saatleri resmi olarak ilan edildi. Güneşin doğuş vaktine göre her ile özel belirlenen takvime göre Erzurum bayram namazı saati sabah tam olarak 05:25 olarak açıklandı. Şehir genelinde cemaatle eda edilecek Erzurum bayram namazı vakitleri bilgisine göre camilere akın edecek olan Erzurumlular, kılınacak namazın ve okunacak hutbenin ardından bayramlaşarak kurban ibadetlerini yerine getirmek üzere bayram heyecanına ortak olacaklar. İşte Erzurum ilçeleri bayram namazı saatleri.