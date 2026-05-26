27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde, Erzurum’da bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 bayram namazı vakitlerine göre Erzurum’da bayram namazı sabah erken saatlerde eda edilecek. Bayram namazına katılacak vatandaşların, camilerde yoğunluk yaşanmaması için namaz saatinden önce saf tutmaları tavsiye ediliyor. Erzurum’da Kurban Bayramı namazı saat 05:25’te eda edilecek. İşte ilçe ilçe Erzurum bayram namazı saatleri.
İslam aleminde büyük bir heyecanla beklenen 27 Mayıs Çarşamba günü Kurban Bayramı idrak edilmeye başlanılacak. Bu mübarek günün manevi coşkusunu camilerde omuz omuza yaşamak isteyen vatandaşlar, bulundukları ilin ibadet vakitlerini araştırmaya başladı. Bu kapsamda Doğu Anadolu'nun kadim şehri Erzurum'da yaşayanlar için Diyanet Erzurum Kurban Bayramı namaz saatleri resmi olarak ilan edildi. Güneşin doğuş vaktine göre her ile özel belirlenen takvime göre Erzurum bayram namazı saati sabah tam olarak 05:25 olarak açıklandı. Şehir genelinde cemaatle eda edilecek Erzurum bayram namazı vakitleri bilgisine göre camilere akın edecek olan Erzurumlular, kılınacak namazın ve okunacak hutbenin ardından bayramlaşarak kurban ibadetlerini yerine getirmek üzere bayram heyecanına ortak olacaklar. İşte Erzurum ilçeleri bayram namazı saatleri.
Erzurum’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Erzurum’da Kurban Bayramı namazı saat 05:25’te eda edilecek.
Aşkale Kurban Bayram Namaz Vakti 05:27
Aziziye Kurban Bayram Namaz Vakti 05:25
Çat Kurban Bayram Namaz Vakti 05:27
Hınıs Kurban Bayram Namaz Vakti 05:25
Horasan Kurban Bayram Namaz Vakti 05:21
İspir Kurban Bayram Namaz Vakti 05:25
Karaçoban Kurban Bayram Namaz Vakti 05:23
Karayazı Kurban Bayram Namaz Vakti 05:22
Köprüköy Kurban Bayram Namaz Vakti 05:23
Narman Kurban Bayram Namaz Vakti 05:22
Oltu Kurban Bayram Namaz Vakti 05:21
Olur Kurban Bayram Namaz Vakti 05:20
Pasinler Kurban Bayram Namaz Vakti 05:23
Pazaryolu Kurban Bayram Namaz Vakti 05:26
Şenkaya Kurban Bayram Namaz Vakti 05:19
Tekman Kurban Bayram Namaz Vakti 05:25
Tortum Kurban Bayram Namaz Vakti 05:23
Uzundere Kurban Bayram Namaz Vakti 05:23
Bayram namazı nasıl kılınır?
Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Bayram namazı 1. rekat kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
Bayram namazı 2. rekat kılınışı
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.