Sivas Kurban Bayramı namaz vakitleri: 27 Mayıs Çarşamba Sivas'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

2026 Kurban Bayramı namaz saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelindeki 81 il için açıklandı. Vatandaşların erişimine sunulan bayram namazı vakitleriyle birlikte, milyonlarca Müslüman bayram sabahı camilere akın ederek ibadetlerini yerine getirecek. Bu yıl Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram namazı, Sivas merkezde saat 05.42’de kılınacak. Sivas’ın ilçe ilçe Kurban Bayramı namaz vakitleri de belli oldu.
Sivas'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
27 Mayıs Çarşamba Sivas'ta bayram namazı saat 05:42'de kılınacak.
Akıncılar Kurban Bayram Namaz Vakti 05:36
Altınyayla Kurban Bayram Namaz Vakti 05:45
Divriği Kurban Bayram Namaz Vakti 05:39
Doğanşar Kurban Bayram Namaz Vakti 05:39
Gemerek Kurban Bayram Namaz Vakti 05:48
Gölova Kurban Bayram Namaz Vakti 05:35
Gürün Kurban Bayram Namaz Vakti 05:44
Hafik Kurban Bayram Namaz Vakti 05:41
İmranlı Kurban Bayram Namaz Vakti 05:38
Kangal Kurban Bayram Namaz Vakti 05:42
Koyulhisar Kurban Bayram Namaz Vakti 05:38
Şarkışla Kurban Bayram Namaz Vakti 05:46
Suşehri Kurban Bayram Namaz Vakti 05:37
Ulaş Kurban Bayram Namaz Vakti 05:43
Yıldızeli Kurban Bayram Namaz Vakti 05:44
Zara Kurban Bayram Namaz Vakti 05:39
Bayram namazı nasıl kılınır?
Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Bayram namazı 1. rekat kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
Bayram namazı 2. rekat kılınışı
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.
Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?
Hz. Peygamber’in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]). Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).