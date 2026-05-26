12. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER AF: 12. yargı paketi ile ilgili yeni gelişme var mı, Meclis'e ne zaman gelecek? Adalet Bakanlığı...

12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ

Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların yargılamaların uzamasından şikayetçi olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

"Vatandaşta adalete karşı olan güven duygusu aslında var ama birkaç örnekten dolayı vatandaşın bir memnuniyetsizliği var. Biz bunlarla ilgili de çalışma yapıyoruz. Bir kısmını 12. Yargı Paketi'ne koymayı düşünüyoruz. Bir boşanma davası 12 yıl sürmez. Bir kira tahliye davası 4 yıl sürmez. Burada vatandaşımız mağdur. Biz empati yapıyoruz. Aynı davada bir hakim kiracı olsaydı, dava açsaydı, kendi davasına 4 yıl bakacak mıydı? Uygulamayla ilgili sorunları biliyoruz. İl ziyaretlerinde hakim ve savcı arkadaşlarla istişare halindeyiz. 12. Yargı Paketi'nde özellikle yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin bir kısım tedbirler aldık. İnşallah bu yakın zamanda Meclis'e gelecek."