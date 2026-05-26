İŞKUR Ulusal Staj Programı sonuç sorgulama 2026! Ulusal Staj Programı (USP) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

Ulusal Staj Programı’nda (USP) sonuç heyecanı sürüyor. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların ardından değerlendirme sürecine geçilirken, yüz binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Kamu ve özel sektörde erken kariyer fırsatı sunan program, gençler için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.
Türkiye’de gençlere yönelik en kapsamlı kariyer programlarından biri olan Ulusal Staj Programı’nda (USP) süreç değerlendirme aşamasına geçti. 333 bin öğrencinin başvurduğu programda sonuçların ne zaman açıklanacağı sorusu gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.
2026 ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 yılı takvimi doğrultusunda başvuruların Mart ayının son gününde tamamlanmasının ardından, adayların beyan ettikleri belgelerin kontrolü ve dijital yöntemlerle puanlanması süreci başlatıldı. Önceki yılların uygulama takvimi ve 2026 yılı öngörülerine göre, öğrencilerin yeterlilik puanlarının Mayıs ayının ortalarından itibaren ilan edilmesi bekleniyor. Puanların açıklanmasının hemen ardından, işverenlerin stajyer havuzuna erişim sağlamasıyla birlikte staj tekliflerinin öğrencilere iletilmesi süreci resmen başlayacak.
ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, Ulusal Staj Programı başvuru sonuçlarını ve kendilerine gelen teklifleri herhangi bir fiziksel belge beklemeksizin dijital ortamda takip edebilecekler. Sonuç sorgulama işlemleri için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin "cbiko.gov.tr" veya "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresine e-Devlet şifresi ile giriş yapılması gerekmektedir. Sisteme giriş yapan kullanıcılar, "Başvurularım" menüsü altında yer alan "Ulusal Staj Programı 2026" başlığı aracılığıyla güncel durumlarını anlık olarak görüntüleyebilirler.