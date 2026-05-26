Muğla'da Bayram Namazı Saat Kaçta? 27 Mayıs Çarşamba Muğla ilçeleri 2026 Kurban Bayramı namaz vakitleri sorgulama ekranı

2026 Kurban Bayramı’nın yarın idrak edilecek olması nedeniyle bayram namazı saatleri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre Muğla’da bayram namazı saat 06.23’te kılınacak. İl genelinde yaşayan vatandaşlar ise Muğla ilçelerinde bayram namazı saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas, Datça ve diğer ilçelerde bayram namazı vakitleri Diyanet’in namaz vakitleri sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte Muğla ve ilçeleri için 2026 Kurban Bayramı namaz vakitleri sorgulama ekranı ve detaylar.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 Kurban Bayramı namaz vakitlerine göre Muğla’da bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 06.23’te kılınacak. İlçelerde ise vakitler birkaç dakikalık farklılık gösteriyor. Bodrum’da bayram namazı saat 06.27, Ortaca’da 06.22, Fethiye’de 06.21 Datça’da 06.26 olarak açıklandı. Vatandaşlar, Kurban Bayramı’nın ilk sabahında camileri doldurarak bayram namazını eda edecek. İşte Muğla ilçeleri Kurban Bayramı namaz saatleri.
Muğla'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Diyanet’in resmi verilerine göre bayram namazı Muğla merkezde 06:23'te kılınacak.
Bodrum Kurban Bayram Namaz Vakti 06:27
Dalaman Kurban Bayram Namaz Vakti 06:22
Datça Kurban Bayram Namaz Vakti 06:26
Fethiye Kurban Bayram Namaz Vakti 06:21
Köyceğiz Kurban Bayram Namaz Vakti 06:22
Marmaris Kurban Bayram Namaz Vakti 06:24
Milas Kurban Bayram Namaz Vakti 06:25
Ortaca Kurban Bayram Namaz Vakti 06:22
Seydikemer Kurban Bayram Namaz Vakti 06:20
Ula Kurban Bayram Namaz Vakti 06:23
Yatağan Kurban Bayram Namaz Vakti 06:23
Bayram namazı nasıl kılınır?
Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Bayram namazı 1. rekat kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
Bayram namazı 2. rekat kılınışı
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.
Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?
Hz. Peygamber’in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]). Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).