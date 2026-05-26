Arefe günü oruç tutmanın sevabı, İslam’da oldukça faziletli ibadetler arasında yer alır. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Arefe gününde tutulan oruçla ilgili olarak, bu orucun önceki yılın ve gelecek yılın günahlarına kefaret olmasını Allah’tan umut ettiğini ifade etmiştir. Bu yönüyle arefe günü orucu, nafile ibadetler içinde sevabı en yüksek olanlardan biri olarak kabul edilir ve özellikle hac ibadeti dışında olan Müslümanlar için büyük bir fırsat olarak görülür.