Kurban Bayramı öncesinde arefe günü orucu tutanlar iftar saatlerini mercek altına aldı. Arefe günü orucu, güneşin batması ve akşam ezanının okunmasıyla birlikte açılır. İftar vakti geldiğinde hurma ve su ile oruç açılması sünnet kabul edilir. "Arefe günü iftar saat kaçta?", "Akşam ezanı ne zaman okunacak?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanmaya başlandı. İşte 26 Mayıs 2026 arefe günü iftar vakti ve il il akşam ezanı saatleri…
AREFE GÜNÜ İFTAR SAAT KAÇTA?
2026 yılında Kurban Bayramı arefe günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Oruç tutan vatandaşlar akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftarlarını açabilecek. İftar saatleri illere göre birkaç dakikalık farklılık gösterebiliyor.
26 Mayıs 2026 Arefe Günü İftar Saatleri
Büyükşehirlerde iftar vakitleri şu şekilde:
İstanbul: İftar saati 20.32
Ankara: İftar saati 20.13
İzmir: İftar saati 20.32
Vatandaşların bulundukları ilin kesin iftar saatini Diyanet’in resmi imsakiye bilgileri üzerinden kontrol etmeleri öneriliyor.
AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Arefe günü oruç tutmanın sevabı, İslam’da oldukça faziletli ibadetler arasında yer alır. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Arefe gününde tutulan oruçla ilgili olarak, bu orucun önceki yılın ve gelecek yılın günahlarına kefaret olmasını Allah’tan umut ettiğini ifade etmiştir. Bu yönüyle arefe günü orucu, nafile ibadetler içinde sevabı en yüksek olanlardan biri olarak kabul edilir ve özellikle hac ibadeti dışında olan Müslümanlar için büyük bir fırsat olarak görülür.
Ancak bu faziletli ibadet, hacda bulunan kişiler için geçerli değildir. Hac ibadetini yerine getirenlerin, arefe günü Arafat’ta yapacakları ibadetlerde zorlanmaması ve güç kaybı yaşamaması adına oruç tutmamaları daha uygun görülmüştür. Bunun dışında kalanlar için ise arefe günü oruç tutmak, hem manevi kazanç hem de günahların affına vesile olması bakımından tavsiye edilmektedir.