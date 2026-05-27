KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR, NASIL ALINIR? Kurban Vekaleti Kimlere Nasıl Verilir? Diyanet açıkladı

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kurban vekaletiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. İbadetini dini kurallara uygun şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar; “Kurban vekaleti nasıl verilir?”, “Kimlere vekalet verilebilir?” ve “2026 vekaletle kurban kesim bedelleri ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. Özellikle kendi kurbanını kesemeyen ya da kurbanını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlar, güvenilir kurum ve kuruluşlar aracılığıyla vekalet işlemlerini gerçekleştirmeye yöneliyor.
Kurban ibadetini yerine getirirken dini hassasiyetlere dikkat eden vatandaşlar için vekalet sistemi büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaşılmasını sağlayan vekaletle kurban organizasyonları, paylaşma ve dayanışma ruhunun güçlenmesine katkı sunuyor. Bayram öncesinde hem dini vecibesini yerine getirmek hem de yardım faaliyetlerine destek olmak isteyenler, Diyanet’in açıkladığı vekalet bedelleri ve başvuru yöntemlerini yakından takip ediyor. İşte kurban vekaletine ilişkin merak edilenler, vekalet verme yöntemleri ve 2026 yurt içi-yurt dışı kurban kesim ücretleri…
DİYANET KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2026 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içi 18 bin TL, yurt dışı 7 bin TL olarak belirlediklerini açıkladı.
Başkan Arpaguş, şunları söyledi;
Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedellerini, yurt içinde kestirmek isteyenler için 18 bin Türk Lirası, yurt dışında kestirmek isteyenler içinde 7 bin Türk Lirası olarak belirledik. Vatandaşlarımız, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla TDV kurban programına katılabileceklerdir. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz ise Din Hizmetleri Müşavirlikleri, Ataşelikler, Koordinatörlükler ve o ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekâletlerini güvenle Vakfımıza teslim edebileceklerdir.
KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?
Kişi, kurban ibadetini dilerse kendisi yerine getirebileceği gibi, vekâlet vererek başka birine de kestirebilir. Çünkü kurban, hac ve zekât gibi mal ile yerine getirilen bir ibadettir ve bu tür ibadetlerde vekâlet vermek dinen geçerli kabul edilir. Bu kapsamda bir kişi, kurban kesme konusunda yetkin olan güvenilir bir şahsa veya kuruma yetki vererek ibadetini gerçekleştirebilir. Vekâlet verilen kişi ise bu sorumluluğu titizlikle yerine getirmeli, kurbanı vekâleti veren kişi adına ve onun niyetiyle kesmelidir.
Vekâlet işlemi sadece yüz yüze değil; sözlü, yazılı ya da telefon, internet gibi iletişim araçları üzerinden de kolaylıkla yapılabilir. Kurbanın farklı bir şehirde ya da yurt dışında kesilmesi de dinen sakıncalı görülmez; burada önemli olan niyetin Allah rızası için olmasıdır. Ancak kişinin bulunduğu yerde ihtiyaç sahipleri varsa, kurbanını orada kesip dağıtması daha faziletli kabul edilir. Çünkü yakın çevredeki fakirlerin, komşuların ve muhtaçların gözetilmesi, sosyal dayanışma açısından büyük önem taşır.
KURBAN VEKALETİ KİMLERE VERİLİR?
Kurban kesme yeterliliği bulunmayan kişilerin ibadetlerini yerine getirebilmeleri için vekâlet uygulaması önemli bir kolaylık sağlar. Bu kapsamda kurban vekâleti, bir kişinin kurban kesim işlemini gerçekleştirmesi için başka birine yetki vermesi anlamına gelir. Kurbanlık hayvanı kendisi kesemeyen bireyler, bu görevi yerine getirebilecek güvenilir bir kişiye ya da kuruma vekâlet verebilir. Vekâlet, kesim sırasında bizzat sözlü olarak verilebildiği gibi, kurban sahibinin orada bulunamadığı durumlarda telefon, internet gibi iletişim araçları üzerinden de yapılabilir. Bu yöntem sayesinde kişi, bulunduğu yerden bağımsız olarak kurban ibadetini usulüne uygun şekilde yerine getirme imkânı bulur.