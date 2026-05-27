KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR, NASIL ALINIR? Kurban Vekaleti Kimlere Nasıl Verilir? Diyanet açıkladı

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Kişi, kurban ibadetini dilerse kendisi yerine getirebileceği gibi, vekâlet vererek başka birine de kestirebilir. Çünkü kurban, hac ve zekât gibi mal ile yerine getirilen bir ibadettir ve bu tür ibadetlerde vekâlet vermek dinen geçerli kabul edilir. Bu kapsamda bir kişi, kurban kesme konusunda yetkin olan güvenilir bir şahsa veya kuruma yetki vererek ibadetini gerçekleştirebilir. Vekâlet verilen kişi ise bu sorumluluğu titizlikle yerine getirmeli, kurbanı vekâleti veren kişi adına ve onun niyetiyle kesmelidir.

Vekâlet işlemi sadece yüz yüze değil; sözlü, yazılı ya da telefon, internet gibi iletişim araçları üzerinden de kolaylıkla yapılabilir. Kurbanın farklı bir şehirde ya da yurt dışında kesilmesi de dinen sakıncalı görülmez; burada önemli olan niyetin Allah rızası için olmasıdır. Ancak kişinin bulunduğu yerde ihtiyaç sahipleri varsa, kurbanını orada kesip dağıtması daha faziletli kabul edilir. Çünkü yakın çevredeki fakirlerin, komşuların ve muhtaçların gözetilmesi, sosyal dayanışma açısından büyük önem taşır.