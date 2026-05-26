Rize bayram namazı saati 2026: Diyanet Rize'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman? İL İL namaz saatleri

Kurban Bayramı yaklaşırken Rize’de bayram namazı saati araştırmaları hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 takvimine göre açıklanan vakitlerle birlikte, kentte bayram sabahı kılınacak namazın saati de netleşti.
Rize’de yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesinde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Diyanet tarafından yayımlanan 2026 namaz takvimiyle birlikte il genelindeki vakitler kesinleşti.
GİRESUN-RİZE-ARTVİN KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Giresun'da Kurban Bayramı namazı 05.34
Rize'de 05:26'da
Artvin'de ise 05.20'de Kurban Bayramı namazı kılınacak.
BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.