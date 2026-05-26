AMASYA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2026: Diyanet Kurban Bayramı Amasya Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınacak? Kurban Bayramı namaz saatleri

Kurban Bayramı öncesinde Amasya’da bayram namazı saati araştırmaları hız kazandı. Diyanet’in 2026 takvimiyle birlikte il genelinde sabah kılınacak namazın vakti netleşti.
Amasya’da yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı sabahı camilerde kılınacak bayram namazının saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı il il vakitlerle birlikte hazırlıklar başladı.
AMASYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Kurban Bayramı’nın ilk gününde kılınacak bayram namazı için heyecan artarken, vatandaşlar bulundukları şehirlerde namaz vakitlerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılına ilişkin yayımladığı bayram namazı takvimine göre, Amasya’da Kurban Bayramı namazının saati de netlik kazanmış durumda.
Kurban Bayramı’nın 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak olmasıyla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan il bazlı namaz vakitlerine göre, Amasya’da bayram namazı sabah saat 05:45’te kılınacak.