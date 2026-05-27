Kurban Bayramı'nda İstanbul’da toplu taşıma kullanacak vatandaşlar, “İETT ücretsiz mi?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bayram ziyaretleri ve şehir içi ulaşım planlarını yapan milyonlarca kişi, metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de Marmaray, metrobüs, otobüs, köprü, otoyollar bedava mı? İşte 2026 Kurban Bayramı boyunca İstanbul’daki toplu taşıma düzenine ilişkin detaylar…

BAYRAMDA İETT ÜCRETSİZ Mİ? Kurban Bayramı boyunca İstanbul'da toplu ulaşımı kullanacak vatandaşlar için ücretsiz ulaşım uygulaması hayata geçirilecek. Yapılan düzenlemeye göre, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahibi yolcular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarından bayram süresince ücretsiz yararlanabilecek.

Uygulama kapsamında otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve vapur gibi İstanbulkart altyapısına dahil olan tüm toplu taşıma araçlarında ücret alınmayacak. Ücretsiz geçiş hakkından yararlanmak isteyen vatandaşların yalnızca kişiselleştirilmiş İstanbulkartlarını turnikelerde okutması yeterli olacak. Sistem, bayram boyunca ücretsiz kullanım işlemini otomatik olarak tanımlayacak.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Kurban Bayramı süresince toplu taşıma hizmetlerine ilişkin ücretsiz geçiş uygulamasının detayları netleşti. Buna göre uygulama, 27 Mayıs 2026 Çarşamba (Bayramın 1. günü) saat 00.00'da başlayacak ve 30 Mayıs 2026 Cumartesi (Bayramın 4. günü) saat 24.00'e kadar devam edecek.