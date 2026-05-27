Bayram nedeniyle kargo çalışma saatlerinde değişiklik yaşanabiliyor. Kargo firmaları (Arefe) yarım gün hizmet veriyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nın 1. gününden itibaren kargo şirketleri genel olarak kapalıydı. Peki, Kurban bayramında kargolar çalışacak mı? Kargolar bayramda açılacak mı, dağıtım yapıyor mu? İşte 2026 Kurban Bayramı'nda Yurtiçi Kargo, Aras, DHL, Trendyol Express, Hepsiburada ve PTT kargo çalışma saatleri
Kurban Bayramı tatilinde kargo firmalarının çalışma saatleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle gönderi bekleyen ya da kargo teslim edecek olanlar, PTT, Sürat, Yurtiçi ve Aras Kargo'nun bugün hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. Bayramın son günlerinde dağıtım takvimi merak konusu oldu. Peki, kargolar bayramda açık mı, ne zaman açılacak?
BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?
Kurban Bayramı boyunca kargolar kapalı olacak. Kargo hizmeti veren firmalar 26 Mayıs Salı Kurban Bayramı arefe günü saat 13.00'da kapandı. Bu süreçte tüm kargo firmaları resmi tatil moduna geçeceği için şubeler kapalı olacak ve dağıtım yapılmayacaktır. Kargo firmalarında normal işleyişe 1 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla tamamen dönülecek.
KARGOLAR BAYRAMDA AÇILACAK MI?
Kurban Bayramı resmi tatili 26 Mayıs Salı günü saat 13.00 itibarıyla başlayıp, 30 Mayıs Cumartesi akşamı sona erecek.
KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT şubeleri 8.30 - 17.30
Bazı bölgelerdeki PTT şubeleri Cumartesi 13.30 kadar hizmet verir.
Hafta içi 09.00 - 18.00
Cumartesi 09.00 - 16.00
Pazar kapalı
Hafta içi 08.30 - 18.00
Cumartesi 08.30 - 14.00
Pazar kapalı
Doğu illerinde hafta içi: 08:30 – 18:00
Batı illerinde hafta içi: 09:00 – 18:30
Doğu illerinde cumartesi 08:30 – 14:00
Batı illerinde cumartesi 09:00 – 14:30
Pazar kapalı
Hafta içi 08.30 - 18.00
Cumartesi 08.30 - 13.00
Pazar kapalı