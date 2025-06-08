Bayramda PTT şubelerinde işlem yapmak isteyen vatandaşlar veya PTT kargo ile gönderisi bulunanlar PTT şubelerinin ne zaman çalışacağını merak ediliyor. PTT şubeleri Kurban bayramı tatili nedeniyle hizmet vermeye ara vermişti. Kurban Bayramı'ndan sonra PTT kargo, PTT şubeleri hangi gün, ne zaman açılacak? PTT bayram sonrası mesai saatleri ve açılacağı gün!
Kurban Bayramı arefe gününün de yarım gün olması sebebiyle 4,5 gün tatil oluyor. PTT şubeleri bayram tatili nedeniyle hizmetine ara vermişti.
Bayramdan sonra PTT ne zaman açılacak?
Bayram tatili resmi olarak 6-7-8-9 Haziran tarihlerini kapsayacak. Bu nedenle kargolar, sadece resmi bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 5 Haziran 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 9 Haziran tarihine kadar devam edecek. PTT şubeleri de 10 Haziran Salı günü mesaisine devam edecek.
PTT Çalışma Saatleri 2025
PTT şubeleri 8.30 - 17.30
Bazı bölgelerdeki PTT şubeleri Cumartesi 13.30 kadar hizmet verir.
PTT öğle arası ne zaman?
Öğle arası: 12:30 - 13:30
PTT cumartesi ve pazar açık mı?
PTT’nin merkez şubeleri dışında cumartesi günleri hizmet verilmemektedir. Ancak, belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günleri 13:30’a kadar açık olabiliyor. Pazar günleri ise tüm PTT şubeleri kapalıdır.
PTT müşteri hizmetleri numarası nedir?
PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Bu numara aracılığıyla kargo takibi yapabilir, istek, görüş ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Kargo gönderilerinizin durumu ve nerede olduğunu öğrenmek için de yine bu numarayı kullanabilirsiniz.