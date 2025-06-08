Bayramdan sonra PTT ne zaman açılacak?





Bayram tatili resmi olarak 6-7-8-9 Haziran tarihlerini kapsayacak. Bu nedenle kargolar, sadece resmi bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 5 Haziran 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 9 Haziran tarihine kadar devam edecek. PTT şubeleri de 10 Haziran Salı günü mesaisine devam edecek.