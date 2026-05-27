Asgari ücretliye bayram piyangosu: 7 bin 707 TL'ye varan ek ödeme hesapları yapıldı

Kurban Bayramı ile mayıs ayındaki resmi tatillerin takvimde peş peşe gelmesi, milyonlarca çalışan için dev bir ek gelir kapısını araladı. Takvimdeki bu tatil yoğunluğu sayesinde toplamda 6,5 güne varan ek mesai hakkı elde eden işçiler, maaşlarına ciddi bir maddi katkı sağlama fırsatı yakaladı. Özellikle asgari ücretle çalışanlar için bu mesai kazancı 7 bin 707 liraya kadar ulaşırken, aylık net gelirin 34 bin lira bandını aşması bekleniyor. İşte kalem kalem bayram mesaisi hesaplamaları ve merak edilen tüm rakamlar...
Mayıs ayında 6,5 günlük mesai fırsatı
Bu yıl mayıs takviminde yer alan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kurban Bayramı arefesindeki yarım günlük tatille birleştiğinde çalışanlar için toplamda 6,5 günlük bir resmi tatil süresi ortaya çıktı. Bu resmi tatillerde görev başı yapan işçiler, yasalar gereği çift yevmiye alarak bu süreyi kazanca dönüştürme imkanına kavuşuyor. Bayram mesaisi hesaplamalarında aylık brüt maaşın otuza bölünmesiyle elde edilen günlük brüt ücret baz alınıyor ve bu tutar ikiyle çarpılarak çalışanın o günkü hak edişi belirleniyor. Arefe günlerinde saat 13.00'ten sonra yapılan çalışmalar ise maaşlara yarım günlük ek ücret olarak yansıtılıyor.
Hafta sonu mesaisi
Resmi tatillerin hafta sonuna denk gelmesi durumunda, çalışanların alacağı ek ödeme oranlarında da artış yaşanıyor. Normal şartlarda resmi tatil çalışmalarında 2 katı yevmiye ödenirken, bu tatilin cumartesi gününe denk gelmesi halinde ilave yüzde 50 artırımlı ödeme ile bu oran 2,5 kata kadar çıkabiliyor. Bu bayram takviminde son günün cumartesiye denk gelmesi nedeniyle, o gün çalışan işçilere ilgili zamlı ödeme uygulanıyor.
Asgari ücretlinin bayram kazancı tablosu
2026 yılı için belirlenen 33 bin 30 liralık brüt asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre, asgari ücretli bir çalışanın günlük brüt yevmiyesi bin 101 lira olarak karşımıza çıkıyor. Tatil günlerinde çalışan bir işçinin günlük mesai ücreti 2 bin 202 lirayı bulurken, arefe günündeki yarım günlük mesai için 550,5 lira, cumartesi gününe denk gelen çalışma için ise bin 651,5 lira ek ödeme hesaplanıyor. Sadece 1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerindeki mesailerden 2 bin 202 lira kazanç elde edilirken, Kurban Bayramı'ndaki tam çalışma karşılığında 4 bin 404 lira, arefe günü de dahil edildiğinde 4 bin 954,5 lira tutarında ek gelir oluşuyor.
Tüm resmi tatillerde eksiksiz görev yapan bir asgari ücretlinin bu dönemdeki toplam ek kazancı 7 bin 156 lira ile cumartesi gününün getirdiği etkiyle 7 bin 707 lira arasında değişiyor. Net ödeme tutarı yaklaşık 6 bin 80 lirayı bulurken, tüm bu ek ödemeler dahil edildiğinde asgari ücretli bir çalışanın ilgili aydaki net geliri 34 bin 158 lira seviyelerine çıkabiliyor.
Brüt maaşı asgari ücretin üzerinde olan çalışanlar için de elde edilen tutarlar aynı formülle hesaplanarak maaşlara yansıyor. Örneğin 35 bin lira brüt maaş alan bir çalışanın bin 166,67 lira olan günlük ücretine, 6,5 günlük tatil ek ödemesi olan 7 bin 583,33 lira ve bin 750 liralık cumartesi farkı eklediğinde toplam aylık kazancı 44 bin 333,33 liraya (yalnızca bayram mesaisiyle 42 bin 583,33 lira) kadar yükselebiliyor.
40 bin lira brüt maaşlı bir personelde bu rakam ek ödemelerle 48 bin 666,67 lira ile 50 bin 666,67 lira arasına ulaşırken, 50 bin lira brüt ücret alan bir çalışanın toplam hak edişi mesailerle birlikte 60 bin 833,33 lira ile 63 bin 333,33 lira seviyelerine çıkıyor.
Maaş skalası yükseldikçe elde edilen kazanç da doğru orantılı olarak artıyor; 60 bin lira brüt maaşı olan bir işçi ay sonunda 76 bin liraya varan bir hak ediş alırken, 75 bin lira brüt maaş alan bir çalışan 95 bin lira, 100 bin lira brüt maaşla çalışan bir personel ise tüm tatil ve cumartesi mesailerinin karşılığını aldığında aylık toplamda 126 bin 666,67 liraya varan bir tutara hak kazanıyor.