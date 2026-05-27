İslam alemi için en önemli zamanlardan birisi olan Kurban Bayramı ile ibadetini gerçekleştirecek vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgileri yakından takip ediyor. Böylece "Kurban keserken nasıl niyet edilir?” sorusu ve yanıtı ön plana çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı bilgiler doğrultusunda, kurban ibadetinin hem niyet hem de kesim kuralları açısından İslami ölçülere uygun şekilde yerine getirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Kurban keserken hangi dua okunur, nasıl niyet edilir? İşte detaylar.

1 /7 KURBAN KESERKEN NASIL NİYET EDİLİR?

İslam alimlerine göre kurban ibadetinde niyet büyük önem taşıyor. Kurban kesimi sırasında genellikle "Bismillahi Allahü ekber" denilerek besmele çekiliyor. Dini kaynaklarda, hayvan kesilirken Allah'ın adının anılmasının gerekli olduğu belirtiliyor.



2 /7 Bazı vatandaşlar kurban kesimi sırasında şu şekilde niyet ediyor:

"Niyet ettim Allah rızası için kurban kesmeye." Uzmanlar, niyetin samimiyetle yapılmasının ibadetin temel şartlarından biri olduğuna dikkat çekiyor.



3 /7 BESMELE KONUSUNDA MEZHEPLERE GÖRE FARKLI GÖRÜŞLER VAR

Hanefi mezhebine göre besmelenin bilerek terk edilmesi halinde kesilen hayvanın etinin yenilemeyeceği belirtiliyor. Ancak besmelenin unutularak söylenmemesi durumunda etin tüketilebileceği ifade ediliyor. Şafii mezhebinde ise besmelenin kasten çekilmemesi halinde dahi kesilen hayvanın etinin yenebileceği görüşü bulunuyor.





4 /7 KURBAN KESERKEN OKUNABİLECEK DUALAR

Kurban kesimi sırasında yalnızca besmele değil bazı ayetlerin okunması da tavsiye ediliyor. Dini kaynaklarda özellikle En'am Suresi'nin bazı ayetleri öne çıkıyor.



5 /7 Bu ayetler arasında:

"Ben hanîf olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim" anlamındaki 79. ayet "Namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir" anlamındaki 162. ayet yer alıyor.

6 /7 Uzmanlara göre bu dualar, kurban ibadetinin manevi yönünü güçlendiren önemli unsurlar arasında bulunuyor.