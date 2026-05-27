İran devlet televizyonu açıkladı: ABD ordusu Hürmüz'den çekiliyor

İran devlet televizyonu, “ABD ile mutabakat zaptı için gayriresmi çerçevenin taslak metni hazır. ABD ile hazırlanan gayriresmi mutabakatın ilk taslağına göre, ABD askeri güçleri İran çevresinden çekilecek, abluka kaldırılacak. Taslağa göre Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin yönetimi İran ve Umman iş birliğiyle yapılacak. 60 gün içinde nihai anlaşma varılırsa, anlaşma BMGK kararı şeklinde onaylanacak” ifadelerini kullandı.