İran devlet televizyonu açıkladı: ABD ordusu Hürmüz'den çekiliyor

15:4627/05/2026, Çarşamba
İran basını: ABD güçleri çekilecek, abluka kaldırılacak
İran devlet televizyonu tarafından duyurulan son dakika gelişmesine göre, Tahran ile Washington arasında bir süredir devam eden diplomatik temaslar sonucunda beklenen mutabakat zaptının taslak metni hazırlandı. Ortaya çıkan ilk bilgilere göre anlaşma sağlandığı takdirde, ABD askeri güçleri İran'ın çevresinden çekilecek ve Tahran yönetimine yönelik uygulanan kapsamlı abluka tamamen kaldırılacak.

İran basını, Amerikan güçlerinin İran yakınından çekileceğini ve abluka kaldırılacağını bildirdi.

“MUTABAKAT ZAPTININ TASLAK METNİ HAZIR”

İran devlet televizyonu, “ABD ile mutabakat zaptı için gayriresmi çerçevenin taslak metni hazır. ABD ile hazırlanan gayriresmi mutabakatın ilk taslağına göre, ABD askeri güçleri İran çevresinden çekilecek, abluka kaldırılacak. Taslağa göre Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin yönetimi İran ve Umman iş birliğiyle yapılacak. 60 gün içinde nihai anlaşma varılırsa, anlaşma BMGK kararı şeklinde onaylanacak” ifadelerini kullandı.


