YEREL MAHKEME: "HAK YERİNİ BULMALI"

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, kritik konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Karakaş'ın o yazısı: Olayımız 1994 yılına dayanıyor. Bir çiftçimiz, özel bir şirkete 3500 kilo pamuk satıyor ve bu satış sırasında ürün bedelinden prim kesintisi (tevkifat) yapılıyor. Çiftçi, bu makbuza dayanarak sigorta girişinin 1994 yılına çekilmesini talep ediyor. Zira talebinin kabul edilmesi hâlinde otomatikman EYT kapsamında yaş şartı olmadan derhâl emeklilik fırsatını yakalayacak. Aksi takdirde 60 yaşını bekleyecek!