Bağkur 7200 güne düştü mü? Bağkur prim eşitleme Meclis'ten geçti mi? Erken emeklilik şartları...

Bağ-Kur prim gün sayısının 7200’e düşürülmesine ilişkin düzenleme, milyonlarca esnaf ve küçük işletme sahibinin gündemindeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamalar sonrası gözler Meclis sürecine çevrilirken, vatandaşlar “Bağ-Kur 7200 güne düştü mü?” sorusuna yanıt arıyor.
Bağ-Kur’lular için erken emeklilik beklentisi sürüyor. Prim gün şartının 9 binden 7200 güne indirilmesine yönelik düzenleme iddiaları yeniden gündeme gelirken, esnaf ve küçük işletme sahipleri yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Özellikle düzenlemenin Meclis’ten geçip geçmediği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
BAĞKUR EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR? YAŞ, PRİM GÜNÜ...
Sosyal güvenlik reformuyla birlikte, 2008 yılında işçi ve memurların emekliliği için gerekli olan ödeme gün sayısı 7,200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak, Bağ-Kur sigortalıları için bu süre 9,000 gün (25 yıl) olarak tespit edildi. Bu durum, Bağ-Kur'luların daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalmasına neden oluyor.
SSK ve Bağ-Kur Emeklilik Koşulları Karşılaştırması:
SSK (4A) Kapsamında:
Kadınlar: 58 yaşında, 7200 prim günü tamamlandığında emekli olabilir.
Erkekler: 60 yaşında, 7200 prim günü tamamlandığında emekli olabilir.
Bağ-Kur (4B) Kapsamında:
Kadınlar: 58 yaşında, 9000 prim günü tamamlandığında emekli olabilir.
Erkekler: 60 yaşında, 9000 prim günü tamamlandığında emekli olabilir.
Esnaf Emeklilik Düzenlemesi ve Prim Değişikliği:
Öne Çıkan Değişiklikler:
Prim Düzenlemesi:
Esnafların gelirini artıracak yeni bir prim düzenlemesi yapılacak.
Detaylı düzenleme ile ilgili resmi açıklamalar ve belirlenen yeni prim oranları takip edilmelidir.
Emeklilik Süresi Değişikliği:
Emekli aylığı hesaplamasında, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen 7 yıllık fiili hizmet süresi esas alınıyor.
Bu değişiklikle birlikte esnafların emeklilik süreçlerindeki prim ödeme koşulları ve hakları revize edilebilir.
Son 1261 Gün Kuralı:
Emekliliği belirleyen "son 1261 gün kuralı" değişecek.
Yeni düzenleme ile birlikte esnafların emeklilik hakları ve aylık hesaplamalarında dikkate alınan gün sayısı güncellenebilir.
BAĞKUR 7200 GÜNE DÜŞTÜ MÜ?
Bu kural sadece SSK'lıları değil bütün çalışanları ilgilendiriyor. Son 7 yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü hangi statüde geçtiyse o şartlarda emekli olunuyor.
Bu süre eşitse en son tabi olunan statüye göre aylık bağlanıyor. Örneğin sigortalının hem Bağ- Kur hem de SSK ödemesi varsa bu 7 yıllık dönemde en fazla primin yatırıldığı sigorta kolundan aylık bağlanıyor.
PRİM EŞİTLEMESİYLE NE ZAMAN EMEKLİ OLUNACAK?
Bağ-Kur prim eşitlemesi ile ilgili düzenlemenin yürürlüğe girmesi durumunda, 9 bin gün prim ödeme şartının 7.200 güne düşmesi, Bağ-Kur'lular için emeklilik sürecini olumlu bir şekilde etkileyecek. Bu değişiklik, Bağ-Kur'luların daha erken emekli olmalarına olanak tanıyacak.
Eğer düzenleme hayata geçerse, 9 bin gün prim ödeme zorunluluğu olan Bağ-Kur'lular, 7.200 gün prim ödemesiyle emekli olabilecekler. Bu da 5 yıl erken emeklilik imkanını beraberinde getirecek. Ancak, bu bilgilerdeki değişiklikler zaman içinde olabileceği için, güncel ve kesin bilgileri almak için ilgili sosyal güvenlik kurumunun resmi açıklamalarını takip etmek önemlidir.