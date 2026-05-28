Ankara'da su kesintisi! ASKİ'den açıklama: Çankaya'da sular ne zaman gelecek?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), oluşan arızaların onarımı ve planlı çalışmalar kapsamında Çankaya ilçesinde olarak kesintisinin olacağını duyurdu. İşte 28 Mayıs 2026 Perşembe Ankara'da su kesintisi yaşanacak mahalleler.
ÇANKAYA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 28.05.2026 06:10:00
Tamir Tarihi: 28.05.2026 15:00:00
Osman Temiz mahallesi Dikmen caddesi içerinde Q500 lük içme suyu hattı arızası nedeniyle, 28.Mayıs.2026 saat-06:10 ile 28 Mayıs.2026 saat- 15:00 saatleri arasında su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: İlker mahallesi, Malazgirt mahallesi, Mürsel Uluç mahallesi, Keklik pınarı mahallesi, Oran mahallesi