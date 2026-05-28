MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ SON DURUM 2026: TÜİK Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE oranı son tahmini

Milyonlarca emekli, memur ve sosyal destek ödemesi alan vatandaşın gözü Mayıs ayı enflasyon verisine çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi ile birlikte Mayıs enflasyonuna ilişkin beklentiler netleşmeye başlarken, açıklanacak rakamların Temmuz zammı üzerindeki etkisi yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.
Temmuz ayında yapılacak maaş zamları için kritik öneme sahip Mayıs ayı enflasyon verisi öncesinde beklenti anketi yayımlandı. TCMB’nin açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ekonomistlerin enflasyon tahminleri dikkat çekerken, vatandaşlar şimdi TÜİK’in açıklayacağı resmi veriye odaklandı.
2026 MAYIS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde (eğer hafta sonuna denk geliyorsa takip eden ilk iş gününde) saat 10:00'da kamuoyuna duyuruluyor. Buna göre, 2026 yılı Mayıs ayı enflasyon oranı, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanacak.
MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ YÜZDE KAÇ?
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,82 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,89'a çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,39'dan yüzde 23,82’ye, 24 ay sonrası için ise yüzde 18,02'den yüzde 18,43’e yükseldi.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,53 iken, bu anket döneminde yüzde 28,94 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,39 iken, bu anket döneminde yüzde 23,82 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 18,02 iken, bu anket döneminde yüzde 18,43 olarak gerçekleşmiştir.