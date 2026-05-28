Kurban Bayramı nedeniyle resmi tatil. Vatandaşlar, resmi tatilde eczanelerin, kargoların ve bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Perşembe gününe denk gelen 28 Mayıs'da kargo, banka ve eczanelerde işleri olan vatandaşlar "28 Mayıs Perşembe günü eczaneler, kargolar, bankalar açık olacak mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 28 Mayıs'ta sağlık ocağı, kargolar, eczaneler ve bankalar açık mı olacak kapalı mı olacak? İşte bu sorunun yanıtı...
Kargo bekleyen ya da kargo vermek isteyen, bankada işi olan ya da eczanelerden ihtiyaçlarını almak isteyen vatandaşlar, 28 Mayıs Kurban Bayramı esmi tatil olduğu için konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. İşte 19 Mayıs Salı günü banka, eczane ve kargolara dair merak edilenler...
28 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK OLACAK MI?
Bankalar, Kurban Bayramı günlerinde yani 27-28-29-30 Mayıs 2026 (Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi) tarihlerinde kapalı olacak. 1 Haziran Pazartesi günü bankalar işlem görmeye devam edecek.
28 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK OLACAK MI?
28 Mayıs 2026 Perşembe günü ülke genelinde kargo şirketleri de kapalı olacak ve bu nedenle kargo dağıtımı ya da teslimi yapılmayacak.
28 MAYIS'TA PTT KARGO AÇIK MI, KAPALI MI?
PTT şubeleri ve PTT Kargo resmi tatillerde kapalı olacağından, Kurban Bayramı'nda hizmet vermeyecek.
28 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
28 Mayıs'ta sağlık ocakları hizmet veremeyecek. Sağlık ocaklarında muayene veya aşı randevusu alanların randevularını bayram sonrasına ertelemeleri gerekecek.