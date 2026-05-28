Kurban Bayramı'nın en çok tercih edilen yemeği kavurma. Lezzetli bir kavurma yapmanın da püf noktaları var. Kuşkusuz en önemlisi etin kalitesi. Diğer malzemeler ise şöyle; yağ, tuz ve baharat.

Lezzetli kavurma kurbanın ön ayaklarından, buttan, sırttan veya kolun belirli yerlerinden yapılıyor. Etin hem lezzetli hem sağlıklı olması için bir gün dinlenmesi gerekiyor.