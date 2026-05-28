Kavurma yapılışı, özellikle Kurban Bayramı döneminde en çok araştırılan tarifler arasında yer alıyor. “Kavurma nasıl yapılır?” sorusunun en lezzetli cevabı ise doğru eti seçmek ve eti kendi suyunda ağır ağır pişirmekten geçiyor. Kurban eti kavurma tarifi için genellikle kuşbaşı doğranmış dana ya da kuzu eti tercih edilir. İşte kurban eti kavurma yapmanın püf noktası
Kurban Bayramı sofralarının geleneksel baş tacı olan lokum gibi bir kavurma hazırlamanın sırrı, doğru pişirme tekniklerinde ve sabırda saklıdır. Kavurma, doğru teknikle pişirildiğinde lokum gibi yumuşacık olur. Kavurma yapmak için öncelikle kuşbaşı doğranmış dana ya da kuzu eti geniş bir tencereye alınır ve kendi suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte pişirilir.
Kavurma Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezleri arasındadır. Kurban kavurma tarifi bayramın gelmesiyle birlikte araştırılıyor. Kurban kavurma yapmanın püf noktaları nelerdir?
Kurban Bayramı'nın en çok tercih edilen yemeği kavurma. Lezzetli bir kavurma yapmanın da püf noktaları var. Kuşkusuz en önemlisi etin kalitesi. Diğer malzemeler ise şöyle; yağ, tuz ve baharat.
Lezzetli kavurma kurbanın ön ayaklarından, buttan, sırttan veya kolun belirli yerlerinden yapılıyor. Etin hem lezzetli hem sağlıklı olması için bir gün dinlenmesi gerekiyor.
Kurban kavurma nasıl yapılır?
Geniş bir tencereye ince doğranmış kuyruk yağını ekleyip kavurmaya başlayın. (Kuyruk yağı yerine tereyağı da kullanabilirsiniz)
Yağ erimeye başladığında kuşbaşı doğranmış kuzu etlerini tencereye ekleyin. Etler suyunu çekip salana kadar yüksek ateşte kavurmaya devam edin.
Daha sonra kısık ateşe alın. Üzeri kızarıp kahverengi bir görünüm alıncaya ve tamamen suyunu çekinceye kadar kapağı kapalı şekilde pişmeye bırakın. Pişme esnasında ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin.
Etler yumuşayıp piştikten sonra; tuz, karabiber, kimyon, kekik, pul biber gibi dilediğiniz baharatlarla etinizi lezzetlendirip güzelce karıştırın.
Ocaktan aldığınız kavurmayı, kendi tenceresinde kapağı kapalı olarak yaklaşık 10 dakika dinlendirdikten sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz.