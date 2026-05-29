CHP bayramda ikiye bölündü

CHP’de bayramlaşmalar parti içindeki siyasi ayrışmayı da görünür hale getirdi. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin bulunduğu CHP Genel Merkezi’nde resmi bayramlaşma programı yapılırken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e yakın milletvekilleri ve yöneticilerin ağırlıkta olduğu CHP TBMM Grubu da Meclis’te ayrı bir bayramlaşma trafiği yürüttü.

Bayramlaşma trafiğinde dikkat çeken ayrıntılardan biri de siyasi partilerin tercihleri oldu. İYİ Parti, Zafer Partisi ve TİP yalnızca TBMM’deki CHP Grubu ile bayramlaşmayı tercih etti. Buna karşılık 9 siyasi partinin ise hem CHP Genel Merkezi’ni hem de Meclis Grubu’nu ziyaret ederek iki tarafla da bayramlaştığı belirtildi.