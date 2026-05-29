CHP bayramda ikiye bölündü

CHP’deki ayrışma bayramlaşmada da kendini gösterdi. Özel’in ekibi Meclis’te bayramlaşırken, Kılıçdaroğlu kanadı CHP Genel Merkezi'nde ziyaretleri kabul etti. 9 parti iki tarafla da bayramlaşırken, DEM iki kanatla da bayramlaşmadı.
CHP’de bayramlaşmalar parti içindeki siyasi ayrışmayı da görünür hale getirdi. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin bulunduğu CHP Genel Merkezi’nde resmi bayramlaşma programı yapılırken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e yakın milletvekilleri ve yöneticilerin ağırlıkta olduğu CHP TBMM Grubu da Meclis’te ayrı bir bayramlaşma trafiği yürüttü.
9 PARTİ İKİ TARAFLA DA BAYRAMLAŞTI
Bayramlaşma trafiğinde dikkat çeken ayrıntılardan biri de siyasi partilerin tercihleri oldu. İYİ Parti, Zafer Partisi ve TİP yalnızca TBMM’deki CHP Grubu ile bayramlaşmayı tercih etti. Buna karşılık 9 siyasi partinin ise hem CHP Genel Merkezi’ni hem de Meclis Grubu’nu ziyaret ederek iki tarafla da bayramlaştığı belirtildi.
DEM PARTİ İKİ KANATLA DA BAYRAMLAŞMADI
DEM Parti ise iki kanatla da bayramlaşmama kararı aldı. DEM Parti’nin hem Genel Merkez hem de TBMM Grubu programında yer almaması dikkat çekti. CHP TBMM Grubu adına oluşturulan heyet, DEVA Partisi, Anavatan Partisi ve Anahtar Parti’ye ziyaretlerde bulundu.