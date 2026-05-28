Gerçekleri halkla paylaşacağım

Ankara’da evinin önünde gazetecilerle bayramlaşan görevine iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’de mahkeme kararı sonrası başlayan yeni döneme ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Kurultayın hukuki sürecin tamamlanmasının ardından yapılacağını açıklayan Kılıçdaroğlu, “Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yargı, ‘Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız’ diyor. Ben söylemiyorum, yargı söylüyor” dedi.

BİLMEDİĞİNİZ ŞEYLER VAR

Parti içinde yaşanan krizle ilgili kapsamlı açıklamalar yapacağını da duyuran Kılıçdaroğlu, “Ben bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım” açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu, “Bunların ayrıntılarını ben halkla buluşmada anlatacağım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, “Kurultayda aday olacak mısınız?” sorusuna ise, “Kurultay hele bir olsun, Allah kerim; ondan sonra hiç meraklanmayın” yanıtını verdi.

HUKUKİ ZEMİN VURGUSU

Kurultayın mutlaka yapılacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, sürecin hukuki zeminde ilerlemesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Kurultay yapacağız, kurultaysız bir parti olur mu? Bunun için yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Kuşkusuz bu hukukçuların alanında. Hukukçu arkadaşlarla bir araya geleceğiz, en kısa sürede kurultayı nasıl yaparız diye konuşacağız. İş mazbata değil, siz yargı kararını bir köşeye atamazsınız. Mahkeme kararına uyacağız. Benim elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim. Hukukçu olmadığım için bilmiyorum ama hukukçulara soracağız.”

YARGI ‘KURULTAYI PARAYLA SATIN ALAMAZSINIZ’ DİYOR

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararına da değinen Kılıçdaroğlu, kararın temelinde CHP’lilerin yaptığı başvuruların bulunduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Yargı, ‘Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız’ diyor. Ben söylemiyorum, yargı söylüyor. Söyleyenler kim, herhangi bir partili mi? Hayır, CHP’liler. Onlar söylüyor. Bu olmaz arkadaşlar, bunlar olmaz. CHP, kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır, nokta” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun en sert açıklamalarından biri ise CHP Genel Merkezi önünde yaşanan olaylar ve polis müdahalesine ilişkin oldu. CHP tarihinde genel merkezin kapılarının hiçbir zaman milletvekillerine ya da partililere kapatılmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, yaşananlara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “İçim burkularak izledim, bunlara neden izin veriliyor” şeklinde konuştu.

İHRAÇ HEMEN OLMAZ

Parti içinde Özgür Özel’e yönelik olası disiplin ya da ihraç süreçleriyle ilgili tartışmalara da değinen Kılıçdaroğlu, kararların dedikodularla değil parti tüzüğü çerçevesinde alınacağını söyledi. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ‘Ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim’... Öyle bir kural yok. İhraç varsa açarsınız partinin tüzüğünde bir kişi hangi gerekçelerle partiden ihraç edilir, bakarsınız oraya. O kurala göre yaparsınız”

Önümüzdeki günlerde Parti Meclisi’nin toplanacağını da açıklayan Kılıçdaroğlu, “1 Haziran’da büyük bir olasılıkla toplanacağız. Merkez Yönetim Kurulu’nu belirleyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Adnan Beker’in orada ne işi var

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde bulunan otobüs ve bazı isimler üzerinden de Özel yönetimini hedef aldı. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine oy vermediğini açıklayan ve daha sonra İYİ Parti’den CHP’ye geçen Ankara Milletvekili Adnan Beker üzerinden sert ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Adnan Beker’in orada ne işi var ya? Adnan Beker’in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Beker’in militanlarının orada ne işi var ya? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP Genel Merkezi’nde ne işi var ya? Kabul edilemez. Doğru değildir. Ahlaki değildir. Onların aklıyla giderseniz işte bu tablo ortaya çıkar.”

Bahçeli ile sadece bayramlaştık

Kılıçdaroğlu, kendisini telefonla arayan Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeye ilişkin de konuştu. Her bayram benzer görüşmeler yaptıklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Sayın Bahçeli aradı. Teşekkür ettim kendisine. Doğal olarak her bayramda bir şekilde bayramlaşıyorduk. Sayın Bahçeli’nin böyle kibar bir özelliği var. Sadece bayramlaştık. Zaten bayramlaşmada başka konular doğal olarak konuşulmaz, görüşülmez” diye konuştu.

Özel: Tedbir engel değil

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "Tedbir kalktıktan sonra kurultay yapılır" sözlerine yanıt verdi. Tedbir kararının olağanüstü kurultayın önünde engel olmadığını savunan Özel, "Mesele niyet meselesi" dedi. Sözcü TV'de konuşan Özel, "Olağan ya da olağanüstü kurultay yeni bir kurucu işlemdir. Tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir" ifadelerini kullandı. CHP'nin mahkeme kararlarıyla değil, parti iradesiyle şekilleneceğini savunan Özel, olası bir yargı engeline karşı birlikte mücadele çağrısı yaptı.












