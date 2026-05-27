O minibüse binmeyecek

Yeni Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’dan sembolik bir adım geldi. Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel’in talimatıyla yolsuzluktan tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tarafından 170 bin avroya dizayn ettirilen VIP Mercedes V300 aracı kullanmama kararı aldığı öğrenildi. Genel Merkez’in, parası usulsüz şekilde Uşak Belediyesi kasasından ödenen aracı ya doğrudan bir hayır kurumuna bağışlayacağı ya da aracı satıp parasını bağışlayacağı öğrenildi.

Karmaşık ilişkileri ve milyonlarca liralık yolsuzluğu ifşa olan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık ifadesinde bahse konu aracı Özgür Özel’in talimatıyla dizayn ettirdiğini anlatmıştı. Aracın dizaynı için Uşak Belediyesi kasasından 170 bin avro+KDV ödediğini belirten Yalım, bu durumu gizlemek için de Genel Merkez’in yönlendirmesiyle faturada hile yaptıklarını söylemişti. Güncel fiyatı dizayn bedeli ile birlikte 20 milyon lirayı bulan lüks araçta Özgür Özel’in konforu için her şey düşünülmüş. Yalım’ın ifadesinde belirttiğine göre aracın içi, tepeden tırnağa yurt dışından ithal edilen özel bir döşeme ile kaplı. Aracın içindeki 4 koltuk özel yapım, hem ısıtmalı hem de soğutmalı. Koltukların masaj yapma özelliği de mevcut. Araçta Özel’in gündemi takip etmesi için pahalı bir televizyon, uydu ve internet sistemi kurulmuş.