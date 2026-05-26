Bakan Çiftçi CHP heyetiyle görüşmesinin detaylarını ilk kez açıkladı: 'Süreç CHP içindeki başvurularla başladı'

’'Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ilkenin gereğini yerine getirdi. Bu süreç, Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bazı isimlerin ve delegelerin yargıya yaptığı başvurularla başlamış, devamında ilgili yargı mercileri tarafından kararlar verildi. Daha sonra yine CHP adına yapılan başvurularla mahkeme kararlarının uygulanmasına ilişkin talepler Ankara Emniyet Müdürlüğümüze iletilmiştir. Ortaya çıkan tablo, güvenlik güçlerimizin ya da devlet kurumlarımızın başlattığı bir sürecin ürünü değil, yargıya taşınmış hukukî bir sürecin zorunlu sonucudur. Güvenlik birimlerimiz siyasi bir tartışmanın, bir parti içi tartışmanın ya da gerilimin tarafı olamaz. Güvenlik güçlerimiz, mahkeme kararlarının uygulanması ve kamu düzeninin korunması sorumluluğu çerçevesinde görev yapmıştır. Bütün devletler yargı kararlarının uygulanmasını hukuk devleti olmanın ilk şartı olarak görür, Türkiye de hukuk devleti olarak yargının verdiği kararın gereğini yapmıştır’