Katil İsrail'den 'Mutlak butlan' fırsatçılığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı

CHP'de yargının verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası yaşanan tahliye sürecini fırsata çeviren İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi hedef alan skandal bir paylaşım yaptı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı X hesabından CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tahliye görüntülerini paylaşarak "Muhalefet partileri basıldı. Muhalifler susturuldu" mesajıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı.
AHLAKSIZ PAYLAŞIM!
Sözde demokrasi bekçiliği yapan Bakanlık paylaşımında, ''Özgür dünya ve kendilerini demokrasi ile insan haklarının koruyucusu ilan edenler, Erdoğan rejimi Türkiye’de demokrasiyi güpegündüz ezip geçerken sessiz kalıyor. Muhalefet partilerine baskınlar düzenleniyor. Eleştiriler susturuluyor. Demokratik değerleri savunmak dedikleri bu olsa gerek'' ifadelerine yer aldı.