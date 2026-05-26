Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katil İsrail'den 'Mutlak butlan' fırsatçılığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı

Katil İsrail'den 'Mutlak butlan' fırsatçılığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı

09:4626/05/2026, вторник
Diğer
Sonraki haber
İsrail Başbakanı Netanyahu.
İsrail Başbakanı Netanyahu.

CHP'de yargının verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası yaşanan tahliye sürecini fırsata çeviren İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi hedef alan skandal bir paylaşım yaptı.

Mahkemenin CHP için verdiği 'mutlak butlan' kararı sonrası yaşananları fırsat bilen işgalci İsrail, Türkiye'yi hedef alan skandal bir paylaşım yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı X hesabından CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tahliye görüntülerini paylaşarak "Muhalefet partileri basıldı. Muhalifler susturuldu" mesajıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı.

AHLAKSIZ PAYLAŞIM!

Sözde demokrasi bekçiliği yapan Bakanlık paylaşımında, ''Özgür dünya ve kendilerini demokrasi ile insan haklarının koruyucusu ilan edenler, Erdoğan rejimi Türkiye’de demokrasiyi güpegündüz ezip geçerken sessiz kalıyor. Muhalefet partilerine baskınlar düzenleniyor. Eleştiriler susturuluyor. Demokratik değerleri savunmak dedikleri bu olsa gerek'' ifadelerine yer aldı.

#Türkiye
#CHP
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Erzurum’da bayram namazı saat kaçta? 27 Mayıs 2026 Erzurum Kurban Bayramı namaz vakti