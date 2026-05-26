Kılıçdaroğlu 'A takımı' için düğmeye bastı! CHP'de yönetim sil baştan: İşte kulislerdeki MYK listesi

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezin polis eşliğinde tahliye edilmesinin ardından yeni yönetim kadrosunu belirlemek için hızla harekete geçti. Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00’de parti genel merkezine giderek partililerle bir araya gelecek. Basın Danışmanı Atakan Sönmez’in aktardığı bilgilere göre, daha önce bayramın ikinci günü olarak planlanan bu buluşma, partiler arası bayramlaşma programlarıyla çakışmaması adına değişti. Kılıçdaroğlu’nun bu kritik ziyarette kapsamlı bir konuşma yapması da bekleniyor.

'A Takımı' için isimler netleşiyor

Partinin yeni rotasını çizecek olan MYK için yoğun bir mesai harcayan Kılıçdaroğlu, 7 veya 8 kişiden oluşacak bir vitrin kurmayı hedefliyor. Bu süreçte bazı isimlerin teklifleri geri çevirdiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından Kılıçdaroğlu’nun mesajını paylaşan 22 milletvekili arasında bulunan Gürsel Erol ve Ali Öztunç'un, genel merkeze yönelik polis müdahalesini kınayıp acil kurultay çağrısı yaptıktan sonra kendilerine götürülen MYK üyeliği teklifini kabul etmedikleri öğrenildi.

Öte yandan Özgür Özel döneminin etkili parti içi muhalefet isimlerinden Oğuz Kaan Salıcı’nın da olası bir görevlendirmeye kapalı olduğu belirtiliyor. Yeni MYK’da yer almasına kesin gözüyle bakılan isimler arasında eski yönetimden Bülent Kuşoğlu, Devrim Barış Çelik ve Faik Öztrak öne çıkarken; Mehmet Akif Hamzaçebi, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm ve Deniz Demir gibi isimlerin de şansı yüksek görünüyor. Ayrıca Semra Dinçer ve Neslihan Hancıoğlu’nun adları da yeni yönetim için anılıyor. Özellikle Dinçer’in genel merkez tahliyesi sırasındaki tepkisel paylaşımları parti kulislerinde dikkatle takip ediliyor.

Disiplin sürecinde 'arınma komisyonu' dönemi

Kılıçdaroğlu’nun geri dönüş sürecinde altını çizdiği "Arınma" vurgusu, parti içinde somut bir mekanizmaya dönüşmeye hazırlanıyor. Kısa süre içinde kurulması planlanan Yolsuzluklarla Mücadele Komisyonu'nun başına Mehmet Akif Hamzaçebi’nin getirilmesi ağırlık kazanırken, bu yeni yapının partiden ihraç edilecek veya üyeliği askıya alınacak isimlerin belirlenmesinde temel karar mercii olacağı ifade ediliyor.

Parti meclisinde kritik denge sınavı

Yaşanan çalkantılı yönetim değişiminin ardından gözler, partinin en üst karar alma organı olan Parti Meclisine çevrildi. 60 üyeli meclisin 1 Haziran’da toplanacağına dair güçlü kulis bilgileri bulunsa da Kılıçdaroğlu cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Parti Meclisindeki dengelerin son derece hassas olduğu biliniyor. İhraç listesinde adları geçen ve Özgür Özel’e yakın kurmaylar olarak tanınan Umut Akdoğan, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Zeynel Emre, Murat Emir, Ulaş Karasu, Gamze Taşçıer, Gökan Zeybek, Bülent Tezcan, Seyit Torun, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Gökan Günaydın, Ali Mahir Başarır, Aysu Bankoğlu, Aylin Nazlıaka, Sevgi Kılıç, Gökçe Gökçen, Sezgin Tanrıkulu ve Yunus Emre gibi isimler halen meclisteki yerlerini koruyor.

Genel merkezde onarım