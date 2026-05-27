Rüşvette muameleci dönemi!

Şaibeli kurultay davasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren Gizli Tanık MC2413TY3618’in anlattıkları üzerine düğmeye basıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştirakleri hakkında önemli bilgiler veren Gizli Tanık MC2413TY3618’in “CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci’nin ortak olduğu, Ağbaba’nın İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı’nı bizzat belirlediği” şeklindeki ifadeleri üzerine yeni operasyon yapıldı.

BAŞKAN TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve İmar Kanunu’na muhalefet” suçlarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında dün İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, Belediye Meclis Üyeleri Sezgin Kuş, Gizem Göçtü ile MİRYA Grup Yetkilisi olan eşi Şamil Göçtü ve İmar Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar gözaltına alındı. Başkan Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mustafa İnce

RÜŞVET AKIŞI EŞİN ŞİRKETİNDEN

Mevcut şuç şebekesinin 2009’dan itibaren birlikte hareket ettiği, şüphelilerin rüşvet karşılığı imara aykırı yapılara göz yumduğu tespit edildi. Belediye Başkanı Günay’ın eşi Nermin Günay’ın yetkilisi olduğu şirketin, rüşvet akışını sağladığı belirlendi. Aynı zamanda Yarımada Belediyeler Birliği Başkanı da olan Günay’ın, birlik aracılığı ile belediyelerin mal varlıklarından 3,5 milyon TL usulsüz harcama yaptığı ortaya çıktı. Meclis üyesi Gizem Göçtü’nün de eşinin şirketi aracılığı ile rüşvet görüşmeleri gerçekleştirdiği ifade edildi.

Mustafa Günay

SAHTE FOTOĞRAFLA ONAY

Soruşturmada ifade veren tanık S.K., Güzelbahçe Belediyesi’nde imar ve ruhsat düzenini deşifre etti. Tanık, sahte fotoğraflarla bakanlık sisteminden onay alındığını, imara aykırı yapıların koruma güvencesiyle büyütüldüğünü ve bazı şirketlerin seçim dönemlerinde belediyeyle yakın ilişki kurduğunu öne sürdü.

ŞİKAYET VAR AZ CEZA KESECEĞİZ

Şamil Göçtü’nün kendileriyle bağlantıya geçtiğini, işlerin hızlı ve kolay çözüleceği yönünde güvence verdiğini anlatan S.K., ardından imar üst sınırı aşılıp yapıların büyütüldüğünü söyledi. İmara aykaırılıkla ilgili CİMER’e yapılan şikayet üzerine işlem başlatıldığı, Göçtü belediye başkanıyla görüştükten sonra belediyenin “şikayet nedeniyle işlem yapmak zorunda olduklarını ancak yardımların sürmesi halinde minimum ceza uygulanacağını” bildirdiği kaydedildi.

İMAR MÜDÜRÜNE TAŞIYORLARDI

İfadede en dikkat çeken bölüm, belediyedeki ruhsat ve iskan süreci oldu. S.K.’ya göre, “muameleci” olarak adlandırılan çantacı aracılar, müteahhitlerden dosyaları alıp belediyedeki ilgili isimlere ulaştırıyordu. Tanık, belediyeden ya da bağlantılı şirketlerden talep edilen paraların bu aracılar üzerinden toplandığını, daha sonra ilgili kişilere teslim edildiğini beyan etti. Tanık K. ayrıca belediye karşısında ofisi bulunduğunu söylediği bazı kişilerin, belediye imar birimi ve siyasi isimlerle yakın ilişkiler içerisinde hareket ettiğini söyledi.

BAŞKANA VIP MİNİBÜS

S.K. ayrıca “Bambu Bahçe Mobilyaları” isimli firmayla bağlantılı bir kişinin, imara aykırı yapılaşmaya göz yumulması karşılığında belediye başkanına Mercedes Maybach Vito tipi araç verdiğini söyledi. Dosyada CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’ya ilişkin dikkat çeken bir bölüm de yer aldı. S.K., Belediye Başkanı Mustafa Günay ile Veli Ağbaba’nın birbirlerini desteklediklerini ifade etti.

Adrese teslim milyarlık ihaleler

* Gizli Tanık MC2413TY3618’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede, milyonluk ihale numaraları ve usulsüzlükler dikkat çekmişti.

* 2024/1886894 İhale Numarası: Gerçek bedeli 1,6 milyar TL olan katı atık ihalesinin, başkalarının katılımını engellemek amacıyla küçük paylara bölünerek yaklaşık 84 milyon TL bedelle adrese teslim Boğaziçi Katı Atık şirketine verildiği iddia edildi.

* Turex Turizm A.Ş. İhaleleri: İZSU bünyesinde olduğu değerlendirilen iki ayrı ihalenin (biri 288.225.056 TL bedelli) Menderes Cemaloğlu aracılığıyla yönetildiği öne sürüldü. 2024/1121461 İhale Numarası: Menderes Cemaloğlu’nun amcasının oğluna ait Altınok Otomotiv üzerinden 239 milyon 979 bin TL bedelle adrese teslim verildiği iddia edildi.







