CHP'li İzmir Güzelbahçe Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı Mustafa Güney tutuklandı

İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı.
İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve önceki dönem belediye başkanı Özdem Mustafa İnce, belediye meclis üyesi Sezgin Kuş, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemeye çıkarıldı.
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ DE TUTUKLANDI
İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın ardından, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar da tutuklandı.