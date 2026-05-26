CHP'li İzmir Güzelbahçe Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı Mustafa Güney tutuklandı

21:4126/05/2026, Salı
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Güney tutuklandı.

İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı.

İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve önceki dönem belediye başkanı Özdem Mustafa İnce, belediye meclis üyesi Sezgin Kuş, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemeye çıkarıldı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ DE TUTUKLANDI

İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın ardından, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar da tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca konuya ilişkin yapılan açıklamada,
“Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmıştır. Şüpheliler Nermin Günay, Özden Mustafa İnce ve Sezgin Kuş hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verilmiştir. Soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütülmektedir.”
denildi.

