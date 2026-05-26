CHP’de sular durulmuyor: Kılıçdaroğlu'nun affetmeyeceği tek isim belli oldu

Mutlak butlan kararının ardından CHP’de yaşanan gerilim sürerken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı isimlerin ihracına yönelik hazırlıkları hızlandırdığı öne sürüldü. Parti kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun özellikle bir isme yönelik ne pahasına olursa olsun hoşgörü gösterilmeyeceği belirtildi.
Mutlak butlan kararının ardından CHP'deki gerilim sürüyor. 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi bahçesinde toplanacak kalabalığa seslenmesi beklenen Kılıçdaroğlu, partideki esas mesaisine 1 Haziran'da başlayacak.
Parti Meclisi toplantısının ardından CHP MYK'sına partiden ihraç edilecek isimlerin sunulması beklenirken, Kılıçdaroğlu'nun kurmayları ile yaptığı toplantıda 'hoşgörü' çağrısında bulunduğu öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
İhraç edilmesi bekleniyor
Söz konusu açıklamalara Kılıçdaroğlu'nun büyük tepki gösterdiği öğrenilirken, Ali Mahir Başarır'ın geri dönüşü olmaksızın CHP'den ihraç edilmesi için çalışmaların başlatılacağı öğrenildi.
Yargılanan başkanlar için 'savunma' alınacak
Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve çeşitli suçlamalar nedeniyle yargılanma süreçleri devam eden CHP'li belediye başkanlarının ise haklarındaki suç isnatları için CHP yönetimine savunma vermeleri istenecek.
Mutlak butlan kararıyla birlikte Kasım 2023 öncesinde görevli CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda çoğunluk Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimlerden oluşsa da, parti MYK'sında Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri arasında eşit bir dağılım olduğu biliniyor.