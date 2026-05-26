CHP'nin sitesine Kemal Kılıçdaroğlu 'Genel Başkan' olarak eklendi

CHP’nin resmi internet sitesinde yapılan güncellemelerde Özgür Özel’e ait geçmiş bilgiler kaldırılırken, yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun özgeçmişi “Genel Başkan” unvanıyla yeniden eklendi. Ayrıca sitedeki “Cumhurbaşkanı Aday Ofisi” başlığı kaldırıldı.
CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nce "mutlak butlan" yönünde karar verilmişti. Bu kararın sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlık koltuğuna geri dönmüştü.
Söz konusu karar üzerine Özgür Özel yönetimi ile Kemal Kılıçdaroğlu tarafları arasında CHP Genel Merkezinde arbede yaşandı. Yaşanan arbede sonucunda CHP Genel Merkezinde büyük çapta hasar oluştu. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları Genel Merkez'den kaldırılıp yerlere atıldı. Kararı sonrasında yaşanan gelişmelere ise bir yenisi eklendi.
Ayrıca sitede yer alan “Cumhurbaşkanı Aday Ofisi” başlığının da kaldırıldığı, içerik akışında ise 20 Mayıs tarihine kadar olan haber ve açıklamaların bulunmaya devam ettiği ancak bu tarihten sonraki paylaşımların yer almadığı dikkat çekti.