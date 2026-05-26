CHP'nin sitesine Kemal Kılıçdaroğlu 'Genel Başkan' olarak eklendi

Söz konusu karar üzerine Özgür Özel yönetimi ile Kemal Kılıçdaroğlu tarafları arasında CHP Genel Merkezinde arbede yaşandı. Yaşanan arbede sonucunda CHP Genel Merkezinde büyük çapta hasar oluştu. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları Genel Merkez'den kaldırılıp yerlere atıldı. Kararı sonrasında yaşanan gelişmelere ise bir yenisi eklendi.

Siteye yapılan düzenlemelerde, Özgür Özel’e ilişkin geçmiş bilgiler bölümünün kaldırıldığı, bunun yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Genel Başkan” unvanıyla özgeçmişinin yeniden eklendiği görüldü.

Ayrıca sitede yer alan “Cumhurbaşkanı Aday Ofisi” başlığının da kaldırıldığı, içerik akışında ise 20 Mayıs tarihine kadar olan haber ve açıklamaların bulunmaya devam ettiği ancak bu tarihten sonraki paylaşımların yer almadığı dikkat çekti.