CHP Genel Merkezi girişine 'mutlak butlan' kararı asıldı

11:0625/05/2026, Pazartesi
'Mutlak butlan' kararının ardından, mahkeme kararı parti genel merkez binasının girişine asıldı.
CHP'de kurultay davasına ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’nin kararı parti genel merkez binasının girişine asıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nce "mutlak butlan" yönünde karar verilmişti. Karar evrakı parti genel merkezi girişindeki camekanlı kısma asıldı.

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih belli oldu

Öte yandan Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü 28 Mayıs'ta, CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak.

